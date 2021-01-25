Активисты РДШ провели акцию «Поступай как знаешь»

Активисты Российского движения школьников (РДШ) и Российских студенческих отрядов (РСО) провели акцию «Поступай как знаешь», в ходе которой в День студента они собрались около вузов для возведения снежных и ледяных арт-объектов в виде зачетных книжек.

В ходе акции участники призывали сверстников к осознанному выбору будущей профессии, мероприятие проходило 25 января возле вузов, на площадях городов. Ключевое мероприятие состоялось в Москве около главного корпуса Российского университета дружбы народов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На Университетской площади участники возвели изо льда большую зачетку и снежные фигуры. Ледовые скульпторы провели мастер-класс для детей. Акцию поддержали исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова, ректор РУДН Олег Ястребов, представители РСО.

«Сегодняшние школьники – завтрашние студенты. И почти у каждого школьника есть идея по поводу будущей профессии, университета, куда бы он хотел поступить и кем стать. Но не всегда у ребят хватает сил и мотивации довести желаемое до конца, а иногда они просто идут на поводу у чужого мнения, забывая про собственные мечты. Сегодня активисты РДШ в разных регионах спрашивали студентов о том, довольны ли они выбором своей специальности. Из более 600 опрошенных студентов 28% на этот вопрос дали отрицательный ответ. Кроме того, почти 43% опрошенных планируют получить знания в рамках другой профессии. Именно поэтому цель нашей акции «Поступай как знаешь» – пробудить в школьниках осознанное отношение к выбору будущей профессии и вуза, чтобы они уже сейчас научились слышать себя, осознали свои стремления и способности», – отметила Плещева.

Акцию поддержали и в других регионах России. В Мурманске у административного корпуса Мурманского арктического государственного университета активисты РДШ слепили большую снежную зачетную книжку. К ним смогли присоединиться все желающие жители города.

В Самаре местом проведения акции стало футбольное поле, на нем словно на белом холсте ребята при помощи ярких красок создали свой арт-объект. В Сыктывкаре перед государственным университетом имени Питирима Сорокина активисты РДШ не только возвели снежную скульптуру, но и провели танцевальный флешмоб.

В Екатеринбурге местом проведения акции стал Свердловский областной педагогический колледж. Там студенты колледжа вместе с активистами РДШ возвели из снега объемную зачетную книжку, которая расположена напротив входной группы и встречает каждого студента, мотивируя на успешную сдачу зимней сессии. Для создания книжки использовали не только снег, но и красители. Украшать и делать акценты в книжке помогли студенты направления «Декоративно-прикладное искусство» – будущие педагоги-художники и преподаватели данной кафедры. Акция также прошла в Липецкой области, Алтайском крае, Удмуртской Республике и в Республике Бурятия.

«Сегодня школьникам очень тяжело, ведь им нужно выбрать свой дальнейший путь в постоянно меняющейся реальности. Я не знаю, многие ли из вас уже выбрали, в какой вуз они будут поступать, но хочу пожелать вам слушать родителей и принимать их советы, но делать так, как знаете вы сами. Всегда слушайте свое сердце и свои желания, ведь все, что вы делаете, нужно делать с любовью, и ваши действия никогда не должны приносить вред другим людям», – сказала заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова.