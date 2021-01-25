Региональные ОП осудили призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях

Представители Общественных палат российских регионов осудили сторонников Алексея Навального, которые призывали несовершеннолетних принять участие в незаконных акциях в поддержку блогера 23 января.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, во Владивостоке на незаконную акцию собрались около 1 тыс. человек, не менее 35 из них задержаны, в том числе 12 подростков. После составления протоколов об административном нарушении подростков отпустили, сообщает Общественная палата Приморья.

По словам Романовой, если первую фазу незаконной акции «вели люди, способные отвечать за свои поступки в силу возраста и убеждений», то после появления «подразделений ОМОН, они вывели перед собой в качестве «живого щита» детей, подростков, старшеклассников». «Я считаю, что сегодня произошло преступление – взрослые втянули детей в противоправную деятельность, убедили их нарушить закон. Это преступление не должно оставаться безнаказанным. Ну а то, что организаторы рассчитывали, готовились и надеялись, что в отношении детей будут применять силу – это вообще за гранью всех написанных законов. Это за гранью человечности», – подчеркнула Романова.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заявил, что незаконная акция в поддержку Алексея Навального стала первым подобным мероприятием, где в толпе появились провокаторы, которые сознательно нападали на сотрудников полиции. «Это хорошо видно на многочисленных кадрах в соцсетях», – пояснил он.

«Члены Общественной палаты Приморского края организовали патрулирование центральных улиц города с 11.30 до 18.30, чтобы минимизировать появление несовершеннолетних на несанкционированном митинге. Однако этого недостаточно. Надо четко понимать, что это не последняя подобная акция. Необходимо, чтобы каждый родитель обратил внимание на то, чем занимается его ребенок, какие мероприятия посещает, с кем общается, потому что одно посещение незаконного митинга может навсегда перечеркнуть светлое будущее вашего ребенка», – отметил член Совета Общественной палаты Приморского края Валерий Корольков.

В свою очередь Общественная палата Свердловской области напомнила жителям и гостям Екатеринбурга о соблюдении законности в вопросе проведения публичных мероприятий. На сайте региональной ОП опубликована памятка по проведению публичных мероприятий. Помимо этого члены Общественной палаты Свердловской области провели разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдать федеральные законы, на личных страницах в социальных сетях были опубликованы предупреждения о провокациях, которые могут привести к нежелательным конфликтам.

В ОП Свердловской области отметили, что в субботу, 23 января, незаконная акция в Екатеринбурге прошла в мирном режиме, без серьезных противостояний с правоохранительными органами. В ней приняли участие около 3 тыс. человек. Акция протеста началась в 14.00 и продолжалась примерно два часа, в 16.30 участники стали расходиться.

Во время незаконной акции в Кирове также было замечено большое количество детей, подростков, студентов, сообщила председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько. «Мне, как матери, очень больно на это смотреть. Я считаю, что недопустимо, использовать неокрепшие умы для продвижения своих политических взглядов, подвергать их опасности. Дети не понимают реальных целей, которые преследуют организаторы митинга и не замечают, как ими свободно управляют», – заявила Шедько.

По предварительным данным, участие в акции приняли порядка 300 кировчан – по большей степени дети и подростки. Акция стартовала у здания городской администрации, продолжилась на Театральной площади, а завершилась у здания правительства региона.

«Хорошо, что все прошло спокойно и без обострений. Конечно, назвать подобные события цивилизованными методами политической борьбы крайне сложно. Люди, которые призывают молодежь к участию в такого рода мероприятиях, должны понести ответственность за свои действия. Считаю, что необходимо ужесточать законодательство в отношении них», – добавила Шедько.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.