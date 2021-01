В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на незаконной акции в Москве Китайского журналиста испугали условия жизни в Якутске Умер Ларри Кинг 23 января 2021, 16:09

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 88-м году жизни. «Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте телеведущего. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Кинга. «Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», – написала она в своем Telegram. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира. «Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», – цитирует РИА «Новости» Соловьева. По его словам, через студию Ларри Кинга «прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира». «От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье», – добавил Соловьев. 3 января американского телеведущего госпитализировали с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являлись очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.

Кузнецова рассказала о «человеческой подлости» на протестной акции во Владивостоке 23 января 2021, 11:44

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Евгений Романов

Участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, назвав произошедшее «человеческой подлостью». «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» – пишет в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщает «Новая газета» в Twitter, во Владивостоке «со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт». В свою очередь член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев пишет в Twitter, что «на митинги Навального пришло явно меньше людей, они планировали». «К сожалению, на немногочисленных в целом митингах сравнительно много детей. На мой взгляд, выводить детей под ожидаемое и провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушение закона, но редкостная низость», – считает Григорьев. Он также отметил, что во время протестной акции во Владивостоке специально подготовленные люди «нападают на полицейских» со спины. «Это явное и запланированное нарушение уголовного кодекса», – уверен Григорьев. Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» pic.twitter.com/64AaKEaOk0 — Взгляд (@vzglyad) January 23, 2021 Добавим, что полиция ведет профилактические беседы с подростками в городах, где проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. В соседнем Хабаровске ситуация оказалась намного спокойнее. Тем не менее общественность активно призывает не поддаваться на провокации сторонников Навального. Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын заявил о недопустимости распространения призывов к участию в несанкционированных акциях и действиях правоохранителях. «Да, мы понимаем, что 2021 год в плане политической борьбы будет непростым. В сентябре нас ждут выборы. Но, мягко говоря, не совсем честно и порядочно использовать в политической борьбе детей. Есть масса других общественных площадок, с помощью которых необходимо доказывать свою политическую состоятельность», – заявил Галицын. По его словам, происходящее стало вызовом для родителей, им нужно «тщательнее смотреть за своими детьми». «Это большая ответственность за дальнейшую судьбу родного для тебя человека. Здесь взрослым не нужно прикрываться жизненными ситуациями, отсутствием свободного времени, другими причинами. Детей необходимо защитить от политических манипуляций, в том числе в социальных сетях. И поэтому понятно, что сотрудники правоохранительных органов делают в рамках законодательства определенные шаги в этом направлении», – уверен Галицын. Ранее Роскомнадзор пообещал привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Надзорное ведомство пригласило представителей IT-компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки. На этой неделе Кузнецова отмечала, что в ее аппарат от родителей поступают жалобы на призывы к детям участвовать в несанкционированных митингах и акциях. Подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы, предупреждала детский омбудсмен. «Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины – они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности», – написала омбудсмен в Instagram. На этой неделе сторонники Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2» 23 января 2021, 09:11

Текст: Наталья Ануфриева

Реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет. Лашет заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что призывает к «немедленному освобождению» Навального, однако подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят, передает РИА «Новости». Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как правительство ФРГ их и без того учитывает. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером. МИД предупредил США о последствиях вмешательства в дела России из-за рекламы митингов 22 января 2021, 23:21

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны, заявили в МИД России. «Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.



В министерстве подчеркнули, что все это «совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».



«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», – предупредили в МИДе. Ранее посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. Гражданам США рекомендовано избегать этих мероприятий в целях безопасности. Уже в течение нескольких дней организаторы незаконных акций активно вербуют несовершеннолетних через социальные сети. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала возмущение по этому поводу и призвала родителей школьников не допустить, чтобы их дети стали разменной монетой провокаторов. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности 23 января 2021, 10:19

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

По исправным и боеспособным надводным кораблям из числа тех, что «реально можно бросить в бой», Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», считают эксперты газеты «Военно-промышленный курьер». «Военно-промышленный курьер» пишет, что если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой», то «по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям ВМФ якобы «опустился до уровня примерно Южной Кореи». «И это в лучшем случае», – уверяет еженедельник. При этом сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически – авианосца». «Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», – отмечает издание. В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ). «То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», – заключается в публикации. Ранее в США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России. На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата 23 января 2021, 02:16

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, застрелившего на свадьбе в Новой Москве жениха и его брата, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Причиной трагедии, по словам собеседника агентства, стал бытовой конфликт. В столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого. На месте работают следователи СК. Ранее охранники бара в Казани избили молодоженов. В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса 22 января 2021, 21:00

Фото: imago-images.de/Reuters

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кандидату на должность главы представительства НАСА в России отказали в визе 23 января 2021, 03:54

Текст: Елизавета Булкина

Кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России не выдали дипломатическую визу в ответ на аналогичные действия США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли. «В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По словам одного из собеседников агентства, аналогичная ситуация сложилась при назначении нынешнего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», – сказал источник. Третий собеседник РИА «Новости» связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не приедет, то необходимости в содержании аппарата не будет. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России не уточняется. Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы. Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста 22 января 2021, 18:32

Фото: Ruslan Kotsaba/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор*» напали на журналиста украинского канала NewsOne Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян. Инцидент произошел возле здания Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области, где слушается дело по обвинению его в госизмене, передает издание «Страна.ua». «Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня. Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца», – рассказал журналист. По его словам, сотрудники полиции не пресекли действия радикалов. После судебного заседания журналиста снова забросали яйцами, пытались спустить колеса в его автомобиле, а также напасть на 76-летнюю мать Коцабы. Коцаба был арестован в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации на Украине, летом 2016 года он по решению суда был признан невиновным и отпущен на свободу. В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины возобновил следствие в отношении журналиста. Ранее мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве. Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России 23 января 2021, 10:30 Текст: Наталья Ануфриева

Численность участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах России варьируется от 30 до 300 человек, сообщают очевидцы. В Магадане собрались около 70 человек, в Хабаровске вышли на несанкционированную акцию около 250 человек, при этом повод для акции неизвестен. В Петропавловске-Камчатском митингуют около 50 человек, в Южно-Сахалинске на акцию вышли порядка 30 человек (разрозненными группами). Во Владивостоке на митинг собрались около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние. В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие около 100 человек. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Пользователи сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 22 января 2021, 20:31

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета. Юристы объяснили появление термина «жилье второго класса» 22 января 2021, 16:52 Текст: Ольга Никитина

Появление термина «жилье второго класса» в законопроекте о легализации статуса апартаментов связано с тем, что уже построенные такие объекты недвижимости слишком сложно перевести в жилой фонд, а в будущих проектах сделать их полноценным жильем также будет невозможно, объясняют юристы. «Второй класс, полагаю, будет своего рода юридическим термином, объединяющим под собой все те объекты недвижимости, которые не во всем соответствуют жилью, но во многом на него похожи, то есть те же апартаменты», – передает РИА «Новости» слова адвоката Вячеслава Голенева. «Суть в том, что жилье имеет кучу требований по инсоляции, по санитарным нормам, которые в нежилых помещениях соблюдать нет необходимости (либо они иные). Разнится налогообложение, отсутствуют для нежилых помещений налоговые льготы, которые можно применить в отношении жилых помещений. Все это и есть причины для разработки отдельного регулирования апартаментов», – добавил Голенев. В свою очередь юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова полагает, что разделение жилья на классы потребовалось в связи с тем, что перевести апартаменты в жилой фонд слишком сложно. Управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков напомнил, что застройщики строили апартаменты на земельных участках, где город не предполагал строительство жилья. «Поэтому то, что уже построено и будет строиться в таких местах, оно не будет отвечать всем требованиям для жилья. Для этого законодатель и предлагает назвать апартаменты «жильем второго класса», при этом планируя дать их владельцам возможность постоянной регистрации в них. Но все равно это будут «недоквартиры», – подытожил он. В пятницу стало известно, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов. Экспорт газа по «Северному потоку» в 2020 году вырос до максимума 22 января 2021, 17:08 Текст: Ольга Никитина

Экспорт газа по «Северному потоку» по итогам прошлого года достиг 59,2 млрд кубометров – максимального уровня с начала эксплуатации, сообщил оператор трубопровода Nord Stream AG. «В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям поставлено 59,2 млрд кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 млрд кубометров. В декабре сообщалось, что доходы Газпрома от экспорта газа в период с января по октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 19,038 млрд долларов. Физический экспорт газа за отчетный период упал на 11,4% – до 159 млрд куб. м. При этом Газпром увеличил долю на европейском газовом рынке. Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США 23 января 2021, 01:51 Текст: Елизавета Булкина

Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, он согласился на тюремное заключение до 10 лет и штраф до 250 тыс. долларов, говорится в материалах суда. Фирсов признал, что был администратором сайта deer.io, где продавались украденные данные о кредитных картах и другая персональная информация, передает РИА «Новости». Сайт работал с 2013 по 2020 год, за этот период от незаконных продаж был получен доход в размере 17 млн долларов. В соглашении со следствием Фирсов заявил, что по большей части его жертвами были россияне, но при этом сайт получил около 1,2 млн долларов дохода от продажи информации о гражданах США. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова в суде США и задержать его по приезде в страну. Россиянин продавал номера социального страхования, даты рождения и адреса американцев, при этом таких данных часто достаточно для того, чтобы мошенники смогли получить кредитную карту или кредит на имя жертвы. Суду предстоит утвердить соглашение со следствием, после чего будет вынесен приговор. 6 марта суд выдал ордер на арест Фирсова. Россиянина задержали в аэропорту. По данным СМИ, 11 марта мужчину под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию, дело россиянина ведет подразделение ФБР из Сан-Диего. В Совфеде заявили, что Россия предоставит юридическую защиту задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания. Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля 22 января 2021, 17:06 Текст: Вера Басилая

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба. «Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­– передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана. В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы 23 января 2021, 15:02

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская». «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции. Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.