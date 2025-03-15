ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации заявило о значительных потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. По их данным, с начала боевых действий в этом регионе ВСУ потеряли 67630 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери составили 220 человек.

Министерство также уточнило, что за сутки украинские силы лишились танка, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух минометов, а также пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склада боеприпасов.

В целом, на курском направлении ВСУ утратили значительное количество техники. Речь идет о 393 танках, 317 боевых машинах пехоты, 283 бронетранспортерах и 2199 боевых бронированных машинах. Кроме того, было уничтожено 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Дополнительно сообщается о потерях в виде десяти транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 16 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 10 радиолокационных станций ПВО. ВСУ также лишились 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР, включая Гончаровку, расположенную западнее Суджи, что лишило ВСУ путей отступления из региона.