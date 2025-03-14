После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Песков заявил об осторожном оптимизме США по урегулированию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.
На брифинге Песков прокомментировал заявления помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца, передает ТАСС. Он подчеркнул, что недавние заявления Путина относительно поддержки прекращения огня на Украине вселяют определенный оптимизм относительно возможности урегулирования ситуации.
Песков отметил, что «безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм». Он добавил, что Путин накануне выразил поддержку позиции президента США в вопросе урегулирования и подчеркнул необходимость совместного решения ряда вопросов.
В четверг самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи.
В пятницу стало известно, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.
Ранее советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной.