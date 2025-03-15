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    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    39 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    18 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    15 марта 2025, 19:02 • Новости дня

    Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совместной неформальной встречи президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели совместную неформальную встречу, в ходе которой по телефону связались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственных отношений.

    Отмечается, что беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере.

    Также было достигнуто соглашение о встрече 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина и подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве.

    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

    Коментарии (52)
    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    14 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Опрос показал рост доверия россиян к Путину

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину до 83%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на 2 процентных пункта и достигло 83%.

    Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян, показал, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и теперь составляет 83%, передает ТАСС.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – говорится в сообщении соцслужбы.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников опроса, что остается без изменений по сравнению с предыдущей неделей. При этом 59% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем ранее, заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» также вырос на 2 процентных пункта, достигнув 46%. Поддержка КПРФ снизилась на 2 процентных пункта до 7%, ЛДПР потеряла 1 процентный пункт и теперь имеет 8% поддержки. Поддержка «Справедливой России – За правду» осталась на уровне 3%, в то время как «Новые люди» увеличили свою поддержку на 1 процентный пункт, также до 3%.

    На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составил 81%.

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    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    12 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы

    Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области

    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы после полного освобождения Курской области.

    «[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – передает ТАСС поручение президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области высказав поддержку военным. Путин поблагодарил войска, участвующие в освобождении Курской области. Президент также предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами.

    Коментарии (26)
    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

    Коментарии (8)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если Россия договорится с США, Украине и Европе грозят серьезные последствия.

    Если Россия и США договорятся, то Украине и Европе настанет «труба», заявил Лукашенко, сообщает официальный сайт президента России.

    «Если россияне, Россия договорится с США – «труба» Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор – пока в СМИ, [но,] наверное, так и будет – недальновидно. Самое главное: в очередной раз, пообещав, нас обвести вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы», – заявил Лукашенко.

    «Я уже говорил, Владимир Владимирович, что в этой ситуации, когда о Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть – три славянских народа всегда жили в нормальной ситуации, – сесть и договориться. Вот посмотрите: никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили», – добавил белорусский лидер.

    «И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он ещё сюда вернется – не он, так новый, другой президент – и будет опираться здесь на наши внутренние силы», – сказал Лукашенко.

    Путин добавил: «Если США и РФ договорятся в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, это пойдет им на пользу – будут получать дешевый российский газ».

    Ранее Путин и Лукашенко в совместном заявлении осудили агрессивно-конфронтационную политику Евросоюза, санкции и вмешательство ЕС во внутренние дела России и Белоруссии, отметив нарушение Устава ООН.


    Коментарии (11)
    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть

    Путин заявил о выборе для окруженных украинских военных в Курской области сдаться или погибнуть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные в Курской области могут сдаться в плен или погибнуть, поскольку все пути выхода заблокированы, а техника оставлена.

    «Они пытаются выйти оттуда (из Курской области – прим. ВЗГЛЯД) небольшими группами по два-три человека, потому что все находится под нашим полным боевым контролем. Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно. Она там и останется, это уже гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. Накануне российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
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