Женщина, спасшая внука из украинского плена, найдена погибшей в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», жительница села Мартыновка Курской области Татьяна Васькова, ранее спасшая внука Виталия из украинского плена, была найдена погибшей в своем доме. При ней обнаружили дневник, который, по словам дочери Елены, Васькова вела во время украинской оккупации.

Елена рассказала, что российские бойцы обнаружили мать в доме, и теперь устанавливаются точные причины и дата ее смерти. В дневнике, найденном при Васьковой, описываются голод, холод и разрушения дома, а также содержатся обращения к семье и упоминания о внуке Виталии.

Елена поделилась, что все месяцы семья не имела никакой информации о судьбе матери. В то же время, семья переживает еще одно горе: 12 марта при обстреле комбикормового завода в селе Козыревка погиб муж Елены, Александр, и еще трое сотрудников завода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, и мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.