Tекст: Евгения Караваева

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк снова задержан. Как передает РИА «Новости», ему предъявлено новое обвинение в бездействии военной власти в военное время.

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что с февраля по июль 2024 года Побережнюк знал об издевательствах своего подчиненного, командира взвода, над солдатами, но не предпринял никаких действий для наказания виновного офицера.

По данным украинских СМИ, скандал вокруг бригады разгорелся 16 декабря, когда «Украинская правда» сообщила о систематических злоупотреблениях в части. Владислав Пастух, командир одного из взводов, обвинялся в избиении и вымогательстве денег у подчиненных. Офис генпрокурора Украины начал расследование по этому делу, и 19 декабря Побережнюка задержали по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира. Решается вопрос о мере пресечения. Ранее государственное бюро расследований Украины также возбудило уголовное дело против командира взвода бригады за избиение и издевательства над солдатами. Среди прочих эпизодов: в феврале командир избил солдата, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, а затем привязал его к деревянному кресту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ не раз отличались своей жестокостью. Ранее в районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

Во время нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ занимались преднамеренными убийствами российских мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков, расстреливали россиян во время эвакуации и в их собственных домах, точно зная о невоенном статусе своих жертв.