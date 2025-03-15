Силовые структуры сообщили о блокировке ВСУ в Курской области после освобождения Рубанщины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Вооруженных сил Украины оказались в блокаде в Курской области после освобождения Рубанщины, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили о том, что остатки украинских частей, находившихся в этом населенном пункте, теперь не могут покинуть область.

Рубанщина расположена на западе Суджи, рядом с дорогой Суджа – Юнаковка, которая использовалась для логистики ВСУ. По этой трассе отдельные группы украинских военных пытались прорваться в Сумскую область. Однако, по информации источника агентства, сейчас их попытки тщательно пресекаются огневым воздействием.

Теперь, как подчеркнул представитель силовых структур, ВСУ находятся в полной блокаде. Украинским военнослужащим не удается физически покинуть территорию Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что российские войска освободили село Заолешенка в Курской области.