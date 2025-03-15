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    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    42 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    18 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    15 марта 2025, 23:44 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Чернигове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучит в Киеве и восьми областях Украины, передает ТАСС.

    В ночь на субботу взрывы произошли в Киеве и Киевской области Украины, а также в Хмельницкой области. После взрывов в Одессе произошли скачки напряжения, Черноморск остался без света, в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»

    Зеленский заявил об испытании Украиной ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета 1 тыс. км

    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украина провела успешные испытания ракеты «Длинный Нептун», достигающей цели на расстоянии до 1 тыс. км, ракета прошла боевое применение, заявил Владимир Зеленский.

    По словам главы киевского режима, Украина якобы провела испытание ракеты «Длинный Нептун»,которая уже прошла боевое применение. Зеленский заявил, что украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, передает ТАСС.

    Ранее, в 2019 году, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина обладает такими крылатыми ракетами и планирует их поставки. Комплекс был разработан для поражения морских и береговых целей.

    Противокорабельная ракета «Нептун» – это дозвуковая ракета украинского производства, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Она была разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с различных платформ, включая корабли, авиацию и наземные пусковые установки.

    Ранее в августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой может достигать 600–700 км.

    До этого на Украине сообщили, что конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун».

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, что реально происходит сегодня в украинской ракетной промышленности.

    Коментарии (18)
    15 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

    По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    15 марта 2025, 06:55 • Новости дня
    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине

    Ульянов указал на отказ России считать «гипотетические» иностранные контингенты на Украине «миротворцами»

    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет.

    Как отметил Ульянов со ссылкой на СМИ, «в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия «миротворцев» на Украине». Он подчеркнул, что такое мнение «неверно». «Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)», – пояснил Ульянов в Telegram.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что появление «миротворческого» контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией.


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    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    15 марта 2025, 03:49 • Новости дня
    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России

    Стармер собрался призвать союзников Украины к готовности ужесточить давление на Россию

    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Союзникам Украины нужно будет усилить давление на Россию, если Москва откажется сесть за стол переговоров, говорится в выдержках из текста запланированной речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Стармер намерен обратиться к лидерам 25 западных стран, которые будут участвовать в субботней виртуальной встрече, посвященной ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В своей речи Стармер заявит, что если Россия сядет за стол переговоров, необходимо следить за соблюдением условий перемирия. «Если она этого не сделает, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны», – подчеркнул он.

    Премьер-министр также заявил, что Москва якобы хочет затянуть переговоры об условиях мирного соглашения. Он заявил, что миру нужны «действия, а не изучение пустых слов и бессмысленных условий».

    Согласно информации из Даунинг-стрит, в виртуальной встрече примут участие лидеры стран ЕС, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

    Стармер призовет участников встречи «взять на себя конкретные обязательства» по мирному плану США и продолжить военную поддержку Украины. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться намерения «коалиции желающих» отправить «миротворцев» на территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    15 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Волгоградской области нейтрализовано 64 дрона, над Воронежской областью – 38. Еще 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области. Семь дронов сбито над Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО России сбили 28 украинских беспилотников. Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников.

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    15 марта 2025, 16:09 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

    Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не окружены в Курской области, операция продолжается в определенных районах и подразделения выполняют свои задачи, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

    Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

    Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

    Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.

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    15 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский не способен единолично завершить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, пишет Berliner Zeitung.

    По данным издания, Меркель выступила с жестким заявлением в адрес Зеленского, отметив, что он не вправе принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине, не учитывая мнение своих союзников, передает ТАСС.

    Экс-канцлер также указала на то, что Европейский Союз рискует ради Киева, что подчеркивает важность коллективного подхода в разрешении ситуации.

    Меркель считает, что взаимодействие между Украиной и ее международными партнерами должно быть основой для достижения дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее Меркель заявила, что дискуссия об интересах России, в том числе относительно НАТО, должна продолжаться.

    Однако до этого экс-канцлер Германии заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине, но поддержала решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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    15 марта 2025, 04:53 • Новости дня
    Мурал с Залужным закрасили в Киеве

    Мурал с Залужным в 120 кв. м закрасили на стене детского дома в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Достигавший 120 кв. м мурал с изображением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного закрасили на стене детского дома в Киеве, сообщили украинские СМИ.

    Мурал находился на стене детского дома и был создан весной 2024 года. Он был зарегистрирован в национальном реестре рекордов Украины, передает РИА «Новости».

    Депутат Киевсовета Виктория Муха пояснила, что решение о закраске мурала было принято из-за того, что инициатор проекта ввел в заблуждение руководство интерната. Изначально предполагалось, что на стене появятся изображения сказочных героев, а не военного деятеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ не исключали, что в ближайшее время возможна смена главы киевского режима. Залужный рассматривается как один из возможных кандидатов, при этом он считается ставленником Лондона (сейчас работает украинским послом в Великобритании).


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    15 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

    Зеленский включил в состав переговорной группы по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палису

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский утвердил делегацию для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для участия в дальнейших переговоров по конфликту на Украине. В состав группы вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса, передает ТАСС.

    Задачей группы станет участие в переговорах с «международными партнерами», направленных на урегулирование текущего конфликта.

    Ермаку разрешено по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

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    15 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Советники лидеров Германии, Британии и Франции направились в США

    Welt сообщила о предстоящих переговорах советников лидеров Германии, Британии и Франции в Вашингтоне с Уолтцем

    Tекст: Антон Антонов

    Советники лидеров Германии, Великобритании и Франции по безопасности направились в США для консультаций на фоне переговоров о прекращении огня на Украине, пишет Die Welt.

    Советник канцлера Германии Олафа Шольца по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер срочно направился в Вашингтон для консультаций. Также в США отправлен советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. У них запланирована встреча в Белом доме с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. В консультациях также примет участие советник президента Франции по иностранным делам Эмманюэль Бонн, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

    Эти консультации, как подчеркивает газета, пройдут в критически важный момент для переговоров о прекращении огня на Украине. Отмечается, что европейские страны пока не участвуют в переговорах, которые ведутся исключительно между командой президента США, российской и украинской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

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    15 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины, а также в Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти.

    В Хмельницкой области взрывы были в районе Староконстантинова. Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил о новых взрывах в городе, передает РИА «Новости».

    Напомним, после взрывов в Одессе произошли скачки напряжения, Черноморск остался без света, в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

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    15 марта 2025, 01:22 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбитых из Загрызова в Харьковской области украинских войсках
    Марочко сообщил о выбитых из Загрызова в Харьковской области украинских войсках
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские войска продвинулись более чем на километр вдоль берега Оскольского водохранилища, что создало условия для успешного освобождения населенных пунктов. «Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», – приводит его слова ТАСС.

    Он также сообщил, что российская армия зашла на северные окраины Богуславки под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению. Командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

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      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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