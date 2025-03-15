Черноморск в Одесской области остался без света после взрывов

  • Новость часаВзрывы прогремели в Одессе и Сумах
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    В НАТО сделали шаг к устранению одной из причин начала СВО
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    ВСУ лишились путей отступления из Курской области
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Ушаков: Путин внимательно относится к поднимаемым в диалоге с США вопросам
    Рогов: Жители Сумской области отказываются покидать дома и ждут русских
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    14 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    49 комментариев
    15 марта 2025, 00:44 • Новости дня

    Черноморск в Одесской области остался без света после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    После взрывов в Одессе произошли скачки напряжения, Черноморск остался без света, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    «Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», – приводит слова Кипера РИА «Новости».

    О скачках напряжения в Одессе пишут украинские СМИ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Одессе и в Кривом Роге, также несколько серий взрывов было в Сумах.



    14 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    @ od.npu.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко сообщил, что Ганула расстреляли в центре Одессы, на Александровском проспекте. В него выстрелили дважды, и на теле убитого нашли татуировку, подтверждающую его личность, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале Mash указано, что Ганул также работал с одесским военкоматом и обвинялся в похищении людей. Есть сведения о его участии в избиении и запугивании людей, отказывавшихся мобилизоваться. Эти действия он снимал на видео и выкладывал в интернет.

    Последние два года он активно участвовал в преследованиях одесситов за разговоры на русском языке и поддерживал действия националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    Коментарии (60)
    14 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих, которые молча наблюдали за происходящим.

    Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула. На кадрах видно, как прохожий вынимает пистолет из сумки и стреляет Ганулу в затылок. Происходящее наблюдали другие люди, но никаких действий не предпринимали, передает «Лента.ру».

    Глава МВД Украины Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Он заявил в Раде, что в Одессу уже отправлена следственно-оперативная группа из лучших работников Нацполиции, а также полк Национальной полиции для помощи в расследовании. Клименко подчеркнул, что взял дело под личный контроль.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула, в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году,

    Коментарии (16)
    14 марта 2025, 17:45 • Видео
    Вместо перемирия Украина получила разгром

    Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    14 марта 2025, 18:00 • Новости дня
    Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула

    Политолог Шеслер: Неонацист Ганул делал самую скверную работу вместо украинских силовиков

    Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К ликвидации неонациста Демьяна Ганула в Одессе могут быть причастны как родственники жертв его преступлений, так и бизнес-конкуренты. Также нельзя исключать версию с украинскими спецслужбами, которые могли зачистить одного из организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее МВД Украины сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Ганула.

    «Кроме трагедии в Доме профсоюзов, Ганул совершал и другие преступления. Среди них, например, похищение и изнасилование фитнес-тренера в Одессе из-за того, что тот обматерил ВСУ. Также он помогал ТЦК мобилизовывать граждан Украины силовыми методами. Все самое скверное, чем не хотели заниматься силовики – делают такие, как Ганул», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Возможно, к его ликвидации причастны родственники многочисленных жертв Ганула – от мобилизованных до погибших в одесском Доме профсоюзов. Во втором случае может показаться, что это связано со вчерашним решением ЕСПЧ признать украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года. Но это скорее совпадение: организовать покушение – дело не одних суток. К тому же желающие свести счеты с Ганулом убили бы его и без решения ЕСПЧ», – пояснила спикер.

    «Также в ликвидации неонациста могут быть заинтересованы и его кураторы – украинские спецслужбы. Властям в Киеве меньше всего нужно, чтобы Ганула задержали где-нибудь в Европе, где он рассказал бы обо всех эпизодах своих преступлений и о деталях сотрудничества с силовиками. В таком случае решение ЕСПЧ можно считать триггером этого убийства, и тут суток достаточно для подготовки ликвидации», – допустила аналитик.

    «Конечно, Ганул был бы интересен и российским следователям. Но шансы на это были минимальны. Такие, как Ганул, не идут воевать из-за риска оказаться в плену, а если бы российская армия оказалась вблизи Одессы – Ганул бежал бы в Европу через молдавскую или польскую границу», – считает политолог.

    Напомним, в пятницу в центре Одессы был застрелен Демьян Ганул, один из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году, экс-руководитель местной ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), активист Майдана и один из главных борцов с культурным наследием Одессы времен Российской империи и СССР.

    31-летний националист был убит утром на Александровском проспекте в Приморском районе города. В соцсетях появился ролик, на котором видно, как нападавший спокойно подходит к лежащему раненому Ганулу и стреляет в голову из пистолета, причем со второй попытки. Вероятно, после осечки. Все происходит на глазах прохожих.

    Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство, совершенное по заказу». Позже МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в ликвидации Ганула. В украинском сегменте Сети отмечают близкие связи Ганула с местными спецслужбами и криминалом.

    В частности, такая связь просматривается в истории с депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком. Сбежавший в Лондон политик заявлял, что СБУ пыталось его ликвидировать, а он «получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп». Газета ВЗГЛЯД писала, что с большой долей вероятности речь шла об общественной организации Ганула «Уличный фронт».

    При этом накануне ЕСПЧ постановил, что украинские власти не предотвратили насилие в Одессе 2 мая 2014 года, не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, и не провели эффективное расследование тех событий. Газета ВЗГЛЯД вспоминала трагедию 2 мая 2014 года, в которой погибли 48 человек.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    14 марта 2025, 08:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО Минобороны России успешно отражена атака четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обломки дронов упали на землю, на месте уже работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    14 марта 2025, 17:50 • Новости дня
    В Одессе задержан подозреваемый в убийстве неонациста Ганула

    Украинские СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве неонациста Ганула

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве радикального националиста, одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о задержании местными правоохранительными органами подозреваемого в убийстве радикального националиста Ганула. Местные СМИ опубликовали фотографии подозреваемого, СМИ писали, что в убийстве Ганула подозревают Сергея Кочу 1972 года рождения, передает РИА «Новости».

    В центре Одессы убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов. Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих.

    До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе – неонациста Демьяна Ганула.

    Европейский суд по правам человека обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    Коментарии (11)
    14 марта 2025, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/Viacheslav Madiievskyi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале после встречи с заместителем председателя Следственного комитета России – руководителем Главного военно-следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

    Хинштейн подчеркнул, что огромная работа ведется после освобождения населенных пунктов, однако примеры изуверств и военных преступлений боевиков ВСУ носят массовый характер. В связи с этим он отметил, что все выявленные факты должны быть соответствующим образом зафиксированы.

    Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

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    14 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Лукашенко рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский ранее был ему как сын, передает ТАСС.

    «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», – сказал Лукашенко. Так он ответил на вопрос ведущей, почему по-разному называет Зеленского – то Володей, то гнидой.

    Ранее Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой» за то, что тот знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

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    14 марта 2025, 22:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Кривом Роге произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные власти сообщают о беспилотниках в небе, передает РИА «Новости».

    Взрывы также произошли в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    На днях взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, а также в Одессе и в городе Днепре (Днепропетровске).

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    14 марта 2025, 09:22 • Новости дня
    ЕС нашел способ избежать вето Венгрии на помощь Киеву

    Euractiv: Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине для обхода вето Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине с бюджетом до 40 млрд евро, основанный на добровольном участии стран, чтобы обойти вето Венгрии, пишет портал Euractiv.

    По данным Euractiv, в проекте сказано, что в 2025 году страны могли бы предоставить Украине военную помощь на сумму от 20 млрд евро до потенциально 40 млрд евро, исходя из потребностей Украины, передает ТАСС.

    В качестве первого этапа предложено выделить 5 млрд евро на закупку 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов фонда обозначены противовоздушная оборона, ракеты, дроны, истребители, обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка». Портал указывает, что страны будут участвовать в соответствии с их экономическим весом.

    В документе также упоминается о возможных «вкладах в гарантии безопасности», однако детальных разъяснений по этому вопросу не приводится. Странам ЕС необходимо ответить на предложение по участию в фонде до 30 апреля.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

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