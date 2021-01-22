Авиаэксперт оценил перспективы летающего такси в России

Аэротакси – это несомненно перспективное направление, и не исключено, что в ближайшее время это будет реализовано, но сначала в качестве туристического аттракциона, а не массового транспорта, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

В Москве в Лужниках проводятся испытания воздушного такси, которое способно летать на расстояния до 100 км. Беспилотник рассчитан на двух пассажиров и максимальную грузоподъемность в 300 килограммов. Взлетать аппарат способен на высоту 150 метров, а его максимальная скорость – 200 километров в час.

«Такие проекты уже во всю существуют по всему миру. Мощность электродвигателей, а предполагается, что это будет летательный аппарат на электрической тяге, аккумуляторные батареи уже позволяют поднять в воздух какой-то небольшой груз. Это несомненно перспективное направление, и не исключено, что в ближайшее время это будет реализовано», – говорит Гусаров.

Он напоминает, что в конце прошлого года в одной из провинций Китая уже запустили беспилотное воздушное такси, рассчитанное на двух человек.

«Полагаю, что по началу это будет использоваться в качестве дорогого развлечения, как сегвей в 90-е, на котором можно было покататься несколько минут в парке, как на аттракционе. Сейчас, спустя столько лет, его может приобрести себе каждый. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) очень сильно развиваются», – объясняет собеседник.

Авиаэксперт полагает, что тоже самое будет и с воздушным такси: сначала эти беспилотники будут использоваться в качестве дорогих экскурсионных полетов, потом перейдут, возможно, в формат такси, а позже будут доступны всем гражданам. Он полагает, что подобные летательные аппараты для личного пользования, на замену автомобилям, россияне смогут приобрести через 15-20 лет.

«Единственное, с внедрением таких технологий придется решать ряд технических, юридических вопросов, в том числе связанных с безопасностью. То есть нужно будет подумать, как организовать движение в воздушном пространстве, потому что наши города пока не приспособлены к этому – для свободного перемещения мешают дома, провода, трубы и так далее. И потом, если автомобиль сломался, то есть обочина, а если что-то происходит с летательным аппаратом, то один путь – вниз, где тоже могут быть люди», – рассуждает Гусаров.

Тем не менее, например, воздушные ямы (тряска или колебания при полёте в результате прохождения зоны турбулентности) такому воздушному такси не грозят, продолжает эксперт, потому что они в основном присущи «полету на большом крыле». Поскольку данные беспилотники по типу строения напоминают квадрокоптеры, то здесь совсем другие принципы полета, поэтому ямы будут ощущаться примерно как при полете на вертолете – то есть практически незаметны.

«И, опять же, одна из серьезнейших проблем данного аппарата заключается в том, что при отказе одного из двигателей теряется баланс, устойчивости не будет и аппарат просто упадет. Поэтому здесь тоже нужно решать вопрос, как сохранить устойчивость при отказе одного из четырех двигателей», – считает эксперт.

Также он подчеркивает, что если беспилотник действительно будет нацелен на перевозку пассажиров, то ему придется пройти сертификацию летательного аппарата, подтверждающее его безопасность.

В апреле прошло года гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин рассказал, что до 2035 года, преимущественно в малой авиации, появятся полностью электрические самолеты, а также летающие такси, вместимостью не более четырех человек.