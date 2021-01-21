Из Москвы за год выслали более 7 тыс. иностранцев В Москве начали тестировать летающее такси 21 января 2021, 16:41

Фото: HOVER OFFICIAL/YouTube

Текст: Ольга Никитина

В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, тестирование дрона является примером того, как Москва поддерживает технологические проекты и создает условия для их реализации. «Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», – приводит ее слова РИА «Новости». Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Сергунина отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне. В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года. В пресс-службе департамента отметили, что тестирование дрона-такси в «Лужниках» – один из примеров того, как технологическому бизнесу помогает московская программа тестирования инновационных решений. Для проведения испытаний предпринимателям доступно уже 108 площадок, относящихся к сферам торговли, транспорта, образования, медицины и другим. На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры проверяют работу всех систем дрона, а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту 6-10 метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа. Габариты летательного аппарата (пять метров на 1,6 метра) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность – 300 килограммов, а скорость – 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде. Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив. «В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков «Ховера» и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов», – приводит его слова ТАСС. «Спорткомплекс «Лужники» является одной из самых инновационных спортивных площадок в России. Мы активно применяем передовые технологии как в строительстве объектов комплекса, так и в их последующей эксплуатации, поэтому, когда к нам обратились коллеги с просьбой поддержать пилотирование дрона в малой арене, мы сразу откликнулись. В инновациях, как и в спорте, многое определяет скорость», – рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Компания «Ховер» известна с 2016 года своими летающими мотоциклами. Команда начинала работу с одноместных персональных дронов. В 2019 году совершила первую коммерческую сделку на этом рынке – с полицией Дубая. Сейчас проект входит в число ведущих мировых стартапов в сфере аэромобильности. Начальные инвестиции компании были сформированы, в том числе, за счет поддержки Фонда содействия инновациям. «Фонд впервые поддержал проект Александра пять лет назад, выделив стартовое финансирование в рамках конкурса Национальной технологической инициативы. Для нас уже тогда было очевидно, что подобные прорывные разработки в скором времени станут востребованы в мире. Мы рады, что с нашей помощью «Ховер» стал одним из флагманских проектов транспорта будущего. Желаем команде успехов и вдохновения», – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова.



Овечкина и еще троих россиян отстранили от игр в НХЛ 21 января 2021, 10:39

Фото: Scott Taetsch/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз», российскому форварду Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе. НХЛ также оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» на 100 тыс. долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции. «Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», – заявил по этому поводу Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ. Руководство клуба заявило, что разочаровано поведением игроков после того, как сотрудники «Вашингтон Кэпиталз» приложили массу усилий для создания безопасного окружения для хоккеистов и всех членов команды, чтобы они смогли завершить сезон. «Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», – заявили в клубе. Напомним, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин в прошлом году стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины 20 января 2021, 21:31

Фото: Пресс-служба главы Чечни/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости». Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время операции в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность. В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 21 января 2021, 08:44

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости». По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он. По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией». Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле 21 января 2021, 07:14

Фото: instagram.com/leratv

Текст: Дмитрий Зубарев

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца. «Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом. Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева 21 января 2021, 07:57

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Дмитрий Зубарев

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости». На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens) Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации. Украинский эксперт объяснил конфликт блогерши из Киева и офицера ВСУ из-за России 21 января 2021, 11:54

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Ирина Яровая

«Это поступок очень мужественный и смелый. В нем отразился гражданский протест против нового витка национализма, который окончательно переформатирует страну в огромную «Антироссию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал разгоревшийся конфликт между офицером ВСУ и блогершей из Киева, в котором та между Украиной и Россией выбирает Россию. «Этим поступком девушка-блогер фактически подставила себя и под возможные репрессии со стороны государства, и под издевательства со стороны упоротых полумилитарных патриотов, которые сейчас находятся на службе у украинских властей. Конечно, в этом есть определенное геройство», – добавил политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok. Пользовательница этой соцсети с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром. На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана позором украинской армии, который воюет с мирным населением и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Скачко допускает, что видео киевской блогерши было опубликовано в том числе и ради банального хайпа в социальных сетях. «Да, сейчас ради лайка в Сети люди готовы сделать все что угодно. Но ведь, извините, ради хайпа интернету показывают свои голые гениталии. А это видео с учетом сложившейся исторической, культурной, психологической, идеологической ситуации на Украине было настоящим поступком, обладало явным политическим подтекстом, поэтому хайп от него ей только в плюс», – считает Скачко. По мнению политолога, опубликованный видеоролик стал свидетельством общественных настроений, он показывает и невысокую оценку украинским обществом собственных вооруженных сил. «Более того, армия Украины сама себя оценивает невысоко. Все, кроме штатных патриотов-пропагандистов и агитаторов, прекрасно понимают, что ВСУ Украины сегодня – это лишь место обогащения генералитета из числа «ястребов войны». Армия уже давно стала служить для заработка людей, которые потеряли смысл жизни в обычном обществе. А такие вооруженные силы без войны очень легко превращаются в мародеров и тупое военизированное стадо», – заключил Скачко. Блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца» с формулировкой «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины». В ответ на «провокационный» ролик в украинских соцсетях стали появляться видео с критикой «российских оккупантов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2» 21 января 2021, 09:33

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel. По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости». Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов. Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС. Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева 21 января 2021, 10:38

Фото: facebook.com/ukrop.bc

Текст: Евгения Шестак

Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну. «А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель». Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды». «Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер. Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна. «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика 20 января 2021, 17:43

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Вопрос об экстрадиции подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между Россией и Абхазией, либо разбирательство будет проведено непосредственно в республике, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. В пресс-службе абхазской генпрокуратуры сообщили, что не могут российской стороне выдать граждан своей страны, которых в России осудили за убийство вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, поскольку конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством это запрещено. «Существует определенный международными договорами, соглашениями порядок, который, например, Российская Федерация имеет с несколькими десятками стран (кроме США и еще нескольких государств). В таком случае данные вопросы рассматриваются в соответствии с этими соглашениями. Но это только если речь идет о гражданах РФ, находящихся на территории этих стран. Если же речь идет о гражданах другого государства, то их экстрадиция определяется нормативными документами данной страны», – рассказывает Ворожцов. По данным Следственного комитета у обоих предполагаемых исполнителей убийства Иванькова (Астамура Бутбы и Нугзара Папава) имеется двойное гражданство – России и Республики Абхазия. «Конституция РФ, например, запрещает выдачу граждан РФ за пределы страны. В то же время существует практика принятия конкретных решений, исходя из общей практики взаимоотношений между различными государствами, а также исходя из содержания допущенных ими нарушений или преступлений. Поэтому в ряде случаев принимаются меры по экстрадиции людей по конкретному запросу конкретного государства фактически вне международной договоренности», – говорит эксперт. Вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между обоими государствами, а также на сложившейся практике, считает генерал МВД. «Учитывая, что они оба также граждане России, не вижу оснований их удерживать, если при их экстрадиции не нарушаются права человека. Но существует и другой вариант: осужденные заочно в России могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики будет вынесен соответствующий приговор. Такая международная практика также существует», – заключил Ворожцов. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, которым был, по версии следствия, Бутба. Папава в этот день также находился на месте происшествия и, как сообщают в СК, «прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». Через несколько месяцев Иваньков скончался. В этом году суд в Москве заочно арестовал Бутбу и Папаву. Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло 20 января 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области. «В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента. Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений. «С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров. Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики. «Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города. В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там. Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку. ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года 21 января 2021, 13:36

Фото: Григорий Дубовицкий/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщили в пресс-службе Минюста России. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)» не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения. «Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – отметил уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин. Иск Грузия внесла 11 августа 2008 года. Грузия утверждала, что Россия, используя свои ВС или «подконтрольные формирования «сепаратистов», якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческое обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее. В Тбилиси ожидали позитивного для себя вердикта суда. Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию 21 января 2021, 10:22

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива. «Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», – написал Кива в Telegram-канале. Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку. Взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января 2021, 17:23

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости». На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало. Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают. По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек. pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — ,,(@valleejooo_) January 20, 2021 Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021 Псаки перечислила первые 15 указов президента Байдена 21 января 2021, 05:59

Фото: Stefani Reynolds/

Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена и рассказала о подписанных им первых 15 указах. «Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношения масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. «Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства». Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.