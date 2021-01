Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 13:17 Текст: Евгения Шестак

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, для контактов должны созреть предпосылки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, пока предпосылок для такой встречи нет, на сегодняшний день никакой подготовки не стоит на повестке дня. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.

Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь 19 января 2021, 14:54

Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях. На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Псаки перечислила первые 15 указов президента Байдена 21 января 2021, 05:59

Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена и рассказала о подписанных им первых 15 указах. «Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношения масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. «Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства». Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ 21 января 2021, 05:33

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире. «Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в заявлении генсека ООН. – Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX («Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», – полагают в ООН. Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», – отмечается в сообщении. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. Байден вернул США в Парижское соглашение по климату 21 января 2021, 03:48

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. «Это первые из многих документов. Думаю, нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно. Как мы ранее заявляли, мы подпишем ряд исполнительных указов в течение нескольких дней. Я начну сегодня [с борьбы] с вызванным коронавирусом кризисом, наряду с экономическим и кризисом в области климата», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время церемонии подписания исполнительного указа в Белом доме. «Я подписываю документ о возвращении к Парижскому соглашению по климату», – сказал Байден. Глава Белого дома коснулся темы климата также на виртуальной церемонии приведения к присяге ряда чиновников новой американской администрации. «У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю», – заявил Байден. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В начале января Москва заявила о готовности к диалогу с США по теме климата. Напомним, 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить». Эксперт: Первые указы Байдена направлены против наследия Трампа 21 января 2021, 12:02

«Введенные меры направлены на отмену наследия Трампа и бьют по традиционной базе республиканцев, энергетике и автопрому», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя первые 15 указов, подписанные новым президентом США Джозефом Байденом. «Основное направление в первых указах Джо Байдена – отмена наследия экс-главы США Дональда Трампа. Новые меры бьют по энергетике и помогают нелегальным мигрантам. Что касается помощи самим американцам – все не так хорошо», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы Джен Псаки провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома и рассказала о первых 15 указах президента Байдена. Документы, в числе прочего, отменяли решения предыдущего президента Трампа. США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим ЧП на американо-мексиканской границе и отменяется финансирование строительства стены, снимается запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда мусульманских стран. Обращают на себя внимание экономическая и миграционная часть пакета указов, отметил Дробницкий. «В плане экономики больше всего досталось энергетике и автопрому – тому, что составляет экономическую базу республиканцев. Новый президент отменил послабления по экологическим нормам для автомобилей, введенные Трампом. Во многом это коснется любимых автомобилей глубинки, где живут республиканские избиратели», – отметил политолог. «Кроме того, Байден остановил строительство трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Также приостановлено бурение на арктическом шельфе. Это удар по традиционному энергетическому сектору. Он считается республиканским», – пояснил собеседник. Говоря о миграции, американист отметил, что избранный глава США возобновил программу DACA для нелегальных мигрантов, которые прибыли несовершеннолетними на территорию США. Им будет предложен путь гражданства, возможно, достаточно быстрый, полагает Дробницкий. «Прекращены соответствующие депортации. Кроме того, в переписи населения для расчета избирательных округов теперь будут также учитываться нелегальные мигранты, живущие на территории этих округов. Это беспрецедентный ход, – подчеркнул эксперт. – Если Обама пытался это сделать аккуратно и подспудно, то Байден – открыто и напрямую». Политолог напомнил, что также Байден отменил указ о запрете на въезд на территорию США людей из семи стран, признанных наиболее опасными с точки зрения террористической угрозы. «На самом же деле, проверка людей из этих стран была уже налажена, поэтому это больше символический ход, – убежден американист. – А вот перепись нелегальных мигрантов – это серьезно. А шаг к предоставлению им гражданства – это в итоге как минимум 11-12 млн человек – избирателей, лояльных Демократической партии. В среду Байден вступил в должность 46-го президента США, приняв присягу в оцепленном военными Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД анализировала первые решения нового американского лидера и ближайшие перспективы отношений Соединенных Штатов и России.

Президент Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по развитию российского нефтехимического комплекса до 2025 года, включив в нее меры по обеспечению реализации перспективных нефтегазохимических кластеров в Арктике. В дорожную карту по развитию нефтехимии должны быть включены месторождения с ресурсами нефти, газа и газового конденсата, а также проект создания арктического газохимического кластера в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, опубликованном на сайте Кремля. План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса, согласно поручению президента, должен быть актуализирован до 30 июня 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем начнет снижаться на 0,1% в год. Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию 19 января 2021, 19:03 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки». «Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД. «Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс. «[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале. «А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Фрадков рассказал Путину об обеспечении интересов России в проекте «Один пояс, один путь» 18 января 2021, 17:09 Текст: Елизавета Булкина

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков рассказал президенту России Владимиру Путину о деятельности по обеспечению российских интересов в рамках развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит «Пояс и путь», чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов», – приводятся слова Фрадкова на сайте Кремля. Он также выразил благодарность Путину за «постоянную заботу об институте». Организация, по словам Фрадкова, пытается занять публичное место в экспертной среде, как среди отечественных, так и среди зарубежных экспертов. «Работа непростая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления», – добавил Фрадков. Глава государства уточнил, какие темы являются сейчас приоритетными для института. «Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде – и в политике, и в экономике. Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве», – рассказал Фрадков. Сейчас, по словам директора, в институте идет работа по пятидесяти основным направлениям. «Мы взяли сейчас на вооружение, и вы дали такое поручение, чтобы заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология», – добавил Фрадков. «Один пояс, один путь» – выдвинутое Китаем в 2013 году предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. В октябре 2019 Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы проекта «Один пояс, один путь». Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу. Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях 19 января 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение. Миллер рассказал Путину о планах газификации России 19 января 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России. «Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год. Год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе – как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос о газификации внутри страны», – сказал Путин в начале встречи, которая проходит в режиме видеоконференции. Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в настоящее время темпы газификации снизились. «Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», – добавил президент. Миллер в ответ заявил, что Газпром завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – отметил глава компании. Кроме того, Миллер указал, что Газпром в I квартале 2021 года завершит подготовку ТЭО газопровода через Монголию. «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный», – сказал он. «Мы также находимся в прямом контакте по видео-конференц-связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии», – добавил Миллер. Он также заявил, что Газпром отмечает восстановление экспортных цен на газ. «Во второй половине года рынки стабилизировались, на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное – стали восстанавливаться цены», – сказал он. По словам Миллера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и зарубежных рынках. «При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи», – добавил глава Газпрома. В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей. В конце года Минэнерго раскритиковало завышенные цены на подключение к газу. Путин поздравил Кадырова с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева 20 января 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», – сказал Песков. Он добавил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС. Ранее глава Чечни Разан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено».