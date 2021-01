Россия заявила о готовности к диалогу с США по проблеме РСМД В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Текст: Алина Назарова

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.

Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. МИД сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ 21 января 2021, 01:44

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что новая администрация США более конструктивно подойдет к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. «Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Москва выступала и продолжает выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. «Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», – указали в министерстве. Как отмечается в сообщении, это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира, добавили в МИД России. В министерстве напомнили, что российское видение рамок работы по стратегической стабильности было «передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность». «В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий, – указали в МИД. – Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Важным был бы и предметный разговор по обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в министерстве. «Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», – говорится в сообщении. В министерстве также указали на то, что предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав». В этой связи в МИД России напомнили, что американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности. «Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения», – отметили в российском дипведомстве. Накануне кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 21 января 2021, 08:44

Текст: Алина Назарова

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21 веке, передает РИА «Новости». По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он. По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией». Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря своей маневренности смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу. Путин поздравил Кадырова с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева 20 января 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», – сказал Песков. Он добавил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС. Ранее глава Чечни Разан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия 20 января 2021, 14:02 Текст: Наталья Ануфриева

Телефонных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отрицательно ответил на вопрос о том, был ли телефонный разговор между лидерами России и США 6-7 января, передает РИА «Новости». Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что собирается выяснить говорил ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что «поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное». Песков: Идеология Путина связана с процветанием россиян 20 января 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Идеология президента Владимира Путина связана с процветанием россиян, и идеи либерализма очень близки российскому лидеру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина – это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян», – сказала Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин якобы является носителем идеологии «антизападного, анотиамериканского антилиберализма». Песков добавил, что на самом деле идеи либерализма «очень близки Путину». «Но либерализм либерализму рознь. Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии», – добавил Песков. Он подчеркнул, что любой либерализм не может быть универсальным, «поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства». «Чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически в каждом, но не во всех. В нашем присутствуют», – пояснил пресс-секретарь главы государства. Рогозин дал прогноз по отношениям России и США при Байдене 20 января 2021, 10:56 Текст: Ольга Никитина

Российской стороне не стоит ждать улучшения отношений с Соединенными Штатами в космической сфере после вступления Джо Байдена в должность президента США, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», – написал Рогозин в Twitter, приведя слова кандидата на пост главы Пентагона Ллойда Остина. Напомним, Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют «растущую угрозу» для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россия пока остается «ключевым противником». В Кремле ранее заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России. Антонов выразил надежду на начало новой главы в отношениях с США 21 января 2021, 02:16

Текст: Антон Никитин

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти 46-го президента США Джозефа Байдена. «Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Антонова ТАСС. Посол России в Соединенных Штатах отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. «Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, – признался посол. – Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело – обещания, выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься [новой американской] администрации уже с сегодняшнего дня». «У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [России в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине. При этом Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. Путин рассказал об общих рынках на пространстве ЕАЭС 20 января 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию единого финансового рынка и готовят концепцию развития единого энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС. Глава государства уточнил, что «в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжается», передает РИА «Новости». В пример успешной реализации он привел создание единого рынка, производство и оборот лекарств и медицинских изделий. Кроме того, Путин заявил, что в условиях эпидемии нужно эффективно координировать усилия стран ЕАЭС, в том числе в сфере лекарственного оборота. «С первого января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилами и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом – эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», – сказал он. В прошлом году Путин заявил, что для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза может быть создано специальное мобильное приложение. Песков назвал отпиской полученные от Европы материалы по делу Навального 20 января 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Материалы, которые Москва получала от европейской стороны по делу Алексея Навального, являются не более чем отпиской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было. В протоколах допроса не содержится никакой информации, а там должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Но ничего серьезного мы не получили, что помогло бы на в расследовании», – сказал он, передает РИА «Новости». Так он ответил на просьбу прокомментировать содержащуюся в заключении клиники Charite, где лечился Навальный, информацию о якобы найденных отравляющих веществах. Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что для расследования недостаточно улик, фактов и документов, Песков сказал: «Их не то, что недостаточно, их нет. Мы ничего не получили. Фактически, это является ничем более чем отпиской». В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Шведские эксперты посоветовали Байдену включить в повестку продление СНВ-3 20 января 2021, 16:28 Текст: Алексей Дегтярев

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо включить в свою повестку вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявили председатель правления Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) Ян Элиассон и директор СИПРИ Дэн Смит. «Один вопрос внешней политики должен будет стать главным в его повестке дня: осталось всего две недели, чтобы спасти договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями с Россией 2010 года, новый СНВ, от исчезновения. К счастью, и новый президент Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин выразили готовность продлить договор без каких-либо условий. Так что, скорее всего, это будет гладкий процесс», – цитирует статью стокгольмских экспертов ТАСС. Сторонам предстоит решить гораздо более сложные задачи по контролю над вооружениями, полагают специалисты, поскольку за последние четыре года основные элементы «международной архитектуры контроля» были ослаблены. Элиассон и Смит привели в пример прекращение ДРСМД, выход США из СВПД и Договора по открытому небу. По мнению специалистов СИПРИ, миру нужны новые механизмы контроля над вооружениями, так как без них существует риск распространения и потенциального применения ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения. Также сторонам предстоит иметь дело с дорогостоящей и непредсказуемой гонкой вооружений, которая базируется на конкуренции в технологиях. В числе факторов, влияющих на стратегическую стабильность, Элиассон и Смит указали противоракетную оборону, гиперзвуковое оружие, ускоренную милитаризацию космического пространства и потенциальное применение искусственного интеллекта к стратегическому оружию. «Неясно, как эти факторы следует учитывать в переговорах по контролю над вооружениями. Сама по себе задача разработки нового подхода к контролю над вооружениями устрашающе сложна. И переговоры пройдут в далеко не идеальном контексте», – отметили эксперты. В ходе создания новой архитектуры контроля над вооружениями сторонам придется идти на компромисс. «Даже при контроле обеих палат Конгресса США Джо Байдену будет сложно получить поддержку, необходимую для утверждения будущих договоров о контроле над вооружениями с Россией (или другими государствами). Таким образом, новому президенту придется заниматься лишь административными указами, которые ограничены по объему и могут быть легко отменены будущими администрациями США. Утверждение Конгресса также будет необходимо для отмены некоторых санкций в отношении Ирана в 2023 году, как того требуют условия СВПД», – заключили авторы статьи. Напомним, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что США стремятся к продлению СНВ-3. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ-3. В декабре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Кремль оценил заявление Блинкена о сохранении СНВ 20 января 2021, 13:12 Текст: Ольга Никитина

В Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно же, наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать. Это первое», – приводит его слова РИА «Новости». Так представитель Кремля прокомментировал слова кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что США стремятся к продлению СНВ-3. Песков также напомнил, что Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». «И поэтому если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать. Но при этом, конечно, усилия по его продлению должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях 20 января 2021, 15:01 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, поинтересовался здоровьем всех, кто принимал участие в крещенских купаниях. «Первый вопрос. Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава Богу», – приводит его слова РИА «Новости». Глава государства накануне сам окунулся в прорубь в Московской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин традиционно принимает участие в крещенских купаниях. «Это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал представитель Кремля.