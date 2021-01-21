Кремль назвал эффективными меры по стабилизации цен на продукты

В Кремле считают, что правительство России приняло энергичные и эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможности расширения списка продуктов, цены на которые будут регулироваться, Песков сказал, что по этому поводу нужно обращаться к правительству. «Потому что вы знаете, что по поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что «профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры». Он подтвердил, что меры, принятые ранее в отношении цен на сахар и подсолнечное масло, оцениваются как эффективные. «Безусловно. Но, конечно же, ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры», – уточнил Песков.

На просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, пресс-секретарь президента отметил: «Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации. Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике».

Ранее в четверг СМИ сообщили, что вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве стали рассматривать возможность введения жесткого регулирования стоимости зерна и макаронных изделий.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После этого правительство объявило о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.