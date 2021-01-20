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20 января, среда | Последнее обновление — 04:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»
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Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»
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Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен.
«Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен.
Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2»
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«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.
«Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.
«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2»
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Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Глава МИД Польши заявил о победе сторонников «Северного потока – 2» в Германии
Сторонники продолжения строительства проекта «Северный поток – 2» в Германии одержали победу, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.
По словам министра, он уже «не является таким оптимистом» в вопросе о том, повлияет ли инцидент с блогером Алексеем Навальным на реализацию проекта.
«Отравление» Навального, которое было шоком для западного общественного мнения и политических элит Запада, спровоцировало дискуссию в Германии о том, можно ли доверять россиянам. Однако мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», – передает слова Реу ТАСС.
Отвечая на вопрос о позиции избранного президента США Джозефа Байдена по вопросу «Северного потока – 2», глава МИД Польши предположил, что новая администрация продолжит линию Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении участвующих в реализации проекта компаний.
«Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО. Этот аргумент никуда не делся. Следует предположить, что эта политика будет продолжена в новой политической констелляции Вашингтона», – сказал Рау.
Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке – 2»
Германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США, сообщил Bild. со ссылкой на письма компании.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности», передает ТАСС.
В ноябре прошлого года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL также отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год.
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Оператор «Северного потока – 2» заявил о готовности завершить проект вопреки санкциям
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Оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG известно о планах США ввести новые санкции против проекта, однако партнеры сохраняют заинтересованность в завершении строительства газопровода.
«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий», – сказал ТАСС представитель Nord Stream 2.
«Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы», – заявили в операторе, передает РИА «Новости».
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Fitch: Санкции против «Фортуны» не остановят строительство «Северного потока – 2»
Возможные санкции США против баржи «Фортуна», которая достраивает «Северный поток – 2», вряд ли смогут остановить проект, но осложнят ситуацию, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«То, что «Фортуна» зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует Газпром, снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта», – считает Маринченко, передает ТАСС.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Косачев предсказал политику США в отношении «Северного потока – 2» при Байдене
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США с приходом администрации Джозефа Байдена будут и дальше оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2», заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».
«Американцы всерьез намерены сорвать проект «Северный поток – 2» и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется», – передает его слова РИА «Новости».
Косачев отметил, что что для Вашингтона уже не важно, «насколько это соответствует их законодательству и международному праву».
Сенатор отметил, что многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России по «Северному потоку – 2». «Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических – разброд и шатание», – сказал Косачев.
Законодатель напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе от западных стран, а 20% Киев получает от транзита российского газа через ее территорию.
«При строительстве «Северного потока – 2» мы будем постепенно отказываться от этого коридора», – добавил Косачев. Он уточнил, что такие решения принимаются из коммерческих соображений.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, сообщил топ-менеджер концерна.
«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что Газпром намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», – цитирует РИА «Новости» топ-менеджера.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В свою очередь эксперт в сфере энергетики Константин Симонов заявил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
Во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна»
Вашингтон ввел санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», строящего газопровод «Северный поток – 2», сообщил российский Минфин.
Также американские санкции введены против владельца «Фортуны» компании «КВТ-РУС», передает РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Помпео пригрозил новыми санкциями по «Северному потоку – 2»
Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС.
Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь.
«Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео.
Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.
Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В Германии ответили на протест экологов в отношении «Северного потока – 2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтверждает поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования, сообщила представитель BSH.
В понедельник агентство ДПА сообщило, что экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (НАБУ) опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ. В DUH заявили, что ведомство по судоходству и гидрографии не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.
«Был наложен протест», – заявила представитель BSH, отметив, что в связи с этим действие разрешения на строительство пока приостанавливается, передает ТАСС.
«Возражения теперь должны быть обоснованы. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии изучит аргументацию и затем примет постановление по возражениям», – сообщила представитель регулятора.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В ФРГ создан природоохоанный фонд в поддержку «Северного потока – 2»
Природоохранный фонд, который предполагает защитить интересы участников проекта «Северный поток – 2», официально учрежден в Германии, сообщил министр энергетики земли Мекленбург – Передняя Померания Кристиан Пегель.
Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», – сообщил Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung, передает ТАСС.
7 января парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока – 2»
Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.
«Если реализация «Северного потока – 2» будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата)», – передает слова Хермеса ТАСС.
Как отметил председатель комитета, «если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды».
В то же время Хермес выразил мнение, что с приходом к власти в США Джозефа Байдена вероятность завершения строительства «Северного потока – 2» повысится.
«Стоило опасаться, что уходящая администрация (Дональда) Трампа в последние дни своих полномочий еще попытается изменить положение дел. Поэтому санкции против дальнейшего строительства «Северного потока – 2» не стали неожиданностью. Это помимо других тем осложняет перезапуск трансатлантических отношений. Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство нашло решение с новой администрацией Байдена, которое позволит вовремя завершить и начать использование трубопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море», – передает сообщение Хермеса РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
В ФРГ оценили влияние санкций против «Северного потока – 2» на отношения Европы и США
Новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» осложняют перезапуск отношений Европы и США, заявил Восточный комитет экономики ФРГ.
Информацию об этом передает ТАСС.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
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В Германии назвали недопустимыми санкции США против «Северного потока – 2»
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» недопустимы и не дадут ожидаемого в СЩА эффекта, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Я исхожу из того, что дальнейшие санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2», также не будут иметь ожидаемого эффекта. Несмотря на это, они недопустимы! Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов», – сказал Эрнст, передает РИА «Новости».
Он призвал правительство Германии вызвать поверенного в делах посольства США и прояснить позицию Берлина. Эрнст также заявил, что поддерживает «готовность ЕС сделать конкретные предложения относительно того, как можно усилить международную роль евро и расширить блокирующее санкции регулирование», а также введение «штрафных пошлин на импорт газа из США» в связи с действиями Вашингтона.
«Боюсь, что и новый президент (США) не изменит агрессивной экономической политики своей страны», – сказал Эрнст.
Ранее во вторник Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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