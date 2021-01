В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V» Невролог рассказала об осложнениях после COVID-19 17 января 2021, 09:23 Текст: Алексей Дегтярев

В острый период заболевания коронавирусной инфекции и через какое-то время после выздоровления пациенты могут столкнуться с неврологическими осложнениями, заявила кандидат медицинских наук, невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова. В группе риска таких осложнений попадают люди с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой». Среди уже выявленных проблем при перенесенном коронавирусе числятся ухудшение сна, поражения мышц. «Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше – примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», – пояснила эксперт. Также Фомина-Чертоусова рассказала, что при коронавирусной инфекции и энцелофапатии возможно быстрое развитие деменции. «Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19», – уточнила невролог. Ранее ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. До этого британские исследователи называли симптомы постковидного синдрома. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer 15 января 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. В Грузии объявили о «смерти туризма» 15 января 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19 15 января 2021, 21:32

Фото: Inderlied/Kirchner-Media/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer. «Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт. «Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор. Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он. Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа. «Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик. «Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России. «Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт. «В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 15 января 2021, 18:33

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами. «Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС. Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным Центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости». Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова. В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России 14 января 2021, 12:14

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации. «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ. При этом премьер напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее. Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил глава правительства. По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. «Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин. В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer 14 января 2021, 20:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями. 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен. Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer. Twitter заблокировал страницу «Спутник V» 14 января 2021, 20:52

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter. «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС. В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer 15 января 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении. «С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники. Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V». «Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – заявил владелец клиники Евгений Туголуков. «Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении. Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность. В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек 14 января 2021, 22:30 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски. «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости». Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса. Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря. Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech. Мясников назвал эпидемию опаснее COVID 16 января 2021, 17:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. «Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова. Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников. Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе 16 января 2021, 06:33

Фото: ALEX HALADA/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС. В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени». Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте. По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь. Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.