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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 11:39 • Новости дня

    Politico дало прогноз о допуске Болгарии в еврозону с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский центральный банк, по ожиданиям, одобрит вступление Болгарии в еврозону с начала 2026 года, что сделает страну 21-й в валютном союзе, пишет Politico.

    Болгария уже давно привязала свою валюту к евро, участвует в банковском союзе с 2020 года и обеспечила выполнение всех экономических критериев, передает Politico.

    В то же время Польша, несмотря на устойчивый экономический рост и динамику фондового рынка, не проявила стремления к вступлению в еврозону.

    Издание подчеркивает, что победа на президентских выборах Кароля Навроцкого, выступающего против отказа от польского злотого, снизила шансы на интеграцию страны в еврозону. Навроцкий заявил, что голос за него – это и голос за сохранение суверенитета Польши.

    Глава центрального банка Польши также выступает против перехода на евро, а Навроцкий сможет назначить его преемника в 2027 году, что может закрепить евроcкептическую политику банка на долгие годы. Кроме того, Навроцкий обладает правом вето на законодательные инициативы, что позволит ему противодействовать проевропейскому курсу премьер-министра Дональда Туска.

    Среди польских граждан отношение к евро остается сдержанным: чуть больше половины поддерживают переход, но 70% считают страну неготовой к вступлению в еврозону.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода. В 2025 году в ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза.

    2 июня 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

    Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    «Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

    По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

    При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

    «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

    На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

    «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

    «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

    Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

    Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

    Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

    Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.

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    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    4 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом, подчеркнув недостаток внимания к мнению граждан, сообщило издание Politico.

    Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.

    В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.

    Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.

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    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

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    2 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши

    Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши в Сейм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте страны в самое ближайшее время.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности обратиться в сейм с инициативой вотума доверия, передает ТАСС.

    Он отметил, что намерен сделать это в ближайшее время, подчеркнув важность данной процедуры для проверки поддержки правительства депутатами.

    По словам Туска, первым испытанием для действующего кабинета станет именно голосование по вотуму доверия, а соответствующий запрос будет внесен в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в специальном обращении к нации, которое транслировал телеканал TVP Info.

    Он заявил, что хочет, чтобы все, в том числе оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, увидели готовность правительства к текущей ситуации и его решимость не отступать. Также Туск поздравил нового президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах и отметил готовность к сотрудничеству.

    Как напоминают польские СМИ, слухи о намерении Туска вынести вопрос о доверии на голосование появились еще 2 июня, и этот шаг рассматривается как реакция на поражение кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Один из лидеров коалиции, спикер сейма Шимон Холовня, раскритиковал инициативу премьера и отметил, что ему еще предстоит решить, как голосовать на таком вотуме.

    По польскому законодательству, премьер-министр вправе обратиться к сейму с просьбой о вотуме доверия в любое время при необходимости одобрения политики правительства. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. В случае отказа Сейма, премьер обязан подать президенту заявление об отставке.

    Ранее кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и развитие отношений с Соединенными Штатами.

    Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.

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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    4 июня 2025, 06:08 • Новости дня
    Франция и Бельгия не одобрили план Брюсселя о запрете на российский газ

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Бельгия требуют дополнительного анализа юридических и экономических рисков, прежде чем поддержать план Брюсселя о запрете на импорт российского газа в Евросоюз, сообщает Politico.

    «Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя о запрете поставок газа Москвы», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    Издание сообщает, что Париж и Брюссель требуют предоставить больше информации о возможных экономических и правовых последствиях такого решения.

    По данным издания, Франция настаивает на внедрении стратегии поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Париж поддерживает «европейскую стратегию диверсификации». Он заявил: «Для существующих контрактов... нужна юридическая защита».

    Бельгия в свою очередь заявила о необходимости анализа экономических последствий полного отказа от российского газа, прежде чем принимать окончательное решение.

    Politico также напоминает о принадлежащей TotalEnergies доле в российской компании «Новатэк», что дополнительно усложняет ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа. Евросоюз заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

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    3 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.

    Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

    По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

    Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

    Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.

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    3 июня 2025, 03:56 • Новости дня
    Орбан обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт выступает за мирные инициативы, но в Брюсселе решили, что конфликт на Украине нужно продолжать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан подчеркнул, что «брюссельские бюрократы» не поддерживают инициативы по установлению мира, предложенные США. По его совам, в Брюсселе считают, что «Украине надо продолжать войну». «Мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Он заявил: «Венгрия против этого. Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира». Премьер-министр отметил, что Будапешт должен готовиться к попыткам брюссельских властей втянуть Венгрию в «провоенную европейскую коалицию».

    По словам Орбана, венгерское руководство ожидает усиления спецопераций и информационных атак, финансируемых извне, против Венгрии в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.

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    3 июня 2025, 13:34 • Новости дня
    Американский экономист Сакс счел вероятным распад Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Американский экономист Джеффри Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой, допустив возможность его распада при отсутствии модернизации.

    По его словам, сценарий распада Евросоюза остается реальным. Он отметил, что структура Евросоюза до сих пор остается достаточно уязвимой, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что ЕС нуждается в модернизации и укреплении. По его мнению, сильная Европа могла бы принести пользу как самой Европе, так и всему миру, однако при отсутствии необходимых реформ Союз может прекратить существование.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что правый поворот Европы неостановим.

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    2 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Дуда выразил надежду на сохранение Навроцким военного курса Польши

    Дуда после избрания Навроцкого выразил надежду на военное усиление Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что новый глава государства Кароль Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и дальнейшее укрепление отношений с Соединенными Штатами.

    Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что новый глава государства Кароль Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и дальнейшее укрепление отношений с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

    Дуда подчеркнул, что считает политику тесного взаимодействия с американской стороной и наращивания оборонных расходов оптимальным выбором для польского общества.

    Он также отметил, что благодарен гражданам Польши за сделанный ими выбор на прошедших выборах. Дуда выразил желание встретиться с Навроцким после возвращения из Вильнюса, чтобы обсудить планы по дальнейшему развитию страны.

    Ранее Кароль Навроцкий был официально объявлен новым президентом Польши после утверждения итогов второго тура голосования центральной избирательной комиссией.

    Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    Эксперт заявил, что Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы.

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    2 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    В ЕС поддержали дипломатические усилия по миру на Украине

    Еврокомиссия поддержала дипломатические усилия по миру на Украине в ходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия выразила одобрение дипломатическим попыткам достичь мира на Украине на фоне второго раунда переговоров в Стамбуле, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.

    По словам аль- Ануни, Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия для достижения мира на Украине, передает РИА «Новости».

    Аль-Ануни отметил, что Евросоюз положительно оценивает второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за достижение «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира».

    В Еврокомиссии также заявили о готовности поддерживать дальнейшие переговоры и любые дипломатические инициативы, способствующие урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее украинская делегация начала консультации с представителями европейских стран в преддверии второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

    Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

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    3 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп поздравил Польшу с победой «своего союзника» Навроцкого

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с избранием Кароля Навроцкого, которого СМИ называют его союзником.

    Трамп в своем заявлении в Truth Social сослался на заголовок Newsmax о победе союзника Трампа в Польше, подчеркивая, что этот результат стал неожиданностью для Европы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что поздравляет Польшу с выбором победителя.

    Госсекретарь США Марко Рубио также поздравил Кароля Навроцкого с победой, отметив, что Польша начинает новую главу, а США и Польша создадут самый амбициозный союз в сферах обороны, энергетики и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте в ближайшее время.

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    3 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    В Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на границе

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Пограничники Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на въезде в страну, передает ТАСС.

    Первый случай произошел в Нарве, когда у американца при досмотре личных вещей обнаружили георгиевскую ленту. Ему объяснили, что символика запрещена, и он отказался от ленты, чтобы продолжить путь.

    Аналогичная ситуация произошла на южной границе республики с гражданином Германии. Согласно закону, принятому в 2022 году, демонстрация «враждебной символики», к которой отнесена и георгиевская лента, наказывается штрафом для физических лиц до 1,2 тыс. евро, для юридических – до 32 тыс. евро.

    В Таллине также к «враждебной символике» отнесли российские и советские флаги, а также знаки Z и V. Решение объяснили тем, что подобная атрибутика может провоцировать вражду. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским.

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