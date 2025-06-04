Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры
Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.
Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.
В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.
«Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.
Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.
«Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.
Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.