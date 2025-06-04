Bloomberg: Трамп дал Британии пять недель на заключение торгового соглашения

Tекст: Александра Юдина

В Белом доме уточнили, что новое постановление сохраняет за США право повысить тарифы до 50%, если Британия не выполнит условия соглашения. Таким образом, угроза новых ограничений сохраняется, несмотря на прогресс в переговорах по отмене ранее действующей 25-процентной пошлины, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что британский бизнес-секретарь Джонатан Рейнольдс провел встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Париже, чтобы ускорить переговоры. Стороны обсудили скорейшую реализацию договоренностей по тарифам и пришли к согласию, что бизнес и потребители обеих стран должны в ближайшее время ощутить преимущества сделки.

Как указывает Bloomberg, британская сталелитейная отрасль неоднократно предупреждала, что пошлины на экспорт в США могут поставить под угрозу существование местных предприятий, которые уже страдают от переизбытка мощностей и низкого спроса. По данным UK Steel, экспорт в США составляет около 200 тыс. тонн стали в год на сумму более 400 млн фунтов.

Согласно достигнутой в прошлом месяце договоренности, пошлины на экспорт металлов из Британии должны быть снижены до нуля, а тарифы на авто – до 10%. В обмен Британия согласилась ускорять прохождение американских товаров через свою таможню и снижать барьеры для агро- и промышленных товаров из США.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Британию отказаться от инвестиций в возобновляемую энергетику и активнее развивать нефтедобычу в Северном море.