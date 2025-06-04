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    От доллара ждут падения на годы вперед
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    Стали известны подробности похищения блогера на вокзале в Москве
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться в Курскую область
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 11:23 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп дал Британии пять недель на заключение торгового соглашения

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп временно освободил британский экспорт стали и алюминия от повышения тарифов до 50%, введя вместо этого новый срок для урегулирования деталей соглашения, пишет Bloomberg.

    В Белом доме уточнили, что новое постановление сохраняет за США право повысить тарифы до 50%, если Британия не выполнит условия соглашения. Таким образом, угроза новых ограничений сохраняется, несмотря на прогресс в переговорах по отмене ранее действующей 25-процентной пошлины, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что британский бизнес-секретарь Джонатан Рейнольдс провел встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Париже, чтобы ускорить переговоры. Стороны обсудили скорейшую реализацию договоренностей по тарифам и пришли к согласию, что бизнес и потребители обеих стран должны в ближайшее время ощутить преимущества сделки.

    Как указывает Bloomberg, британская сталелитейная отрасль неоднократно предупреждала, что пошлины на экспорт в США могут поставить под угрозу существование местных предприятий, которые уже страдают от переизбытка мощностей и низкого спроса. По данным UK Steel, экспорт в США составляет около 200 тыс. тонн стали в год на сумму более 400 млн фунтов.

    Согласно достигнутой в прошлом месяце договоренности, пошлины на экспорт металлов из Британии должны быть снижены до нуля, а тарифы на авто – до 10%. В обмен Британия согласилась ускорять прохождение американских товаров через свою таможню и снижать барьеры для агро- и промышленных товаров из США.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Британию отказаться от инвестиций в возобновляемую энергетику и активнее развивать нефтедобычу в Северном море.

    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    2 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Принц Гарри захотел сменить имя
    Принц Гарри захотел сменить имя
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Принц Гарри решил сменить имя и обратился за советом к брату принцессы Дианы и своему дядюшке Эрлу Спенсеру, пишет Daily Star.

    Принц Гарри и герцог Сассексский в знак разрыва с королевской семьей активно изучает возможности взять фамилию своей матери. Этот шаг означает отказ от имени Маунтбеттен-Виндзор, которое получили его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, говорится в материале Daily Star.

    Издание сообщает, что Гарри обсуждал этот вопрос с дядюшкой Эрлом Спенсером во время визита в Великобританию, но ему сказали, что юридических препон на пути к его желанию слишком много.

    «У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не идти на такой шаг», – сообщил изданию друг семьи.

    Маунтбэттен-Виндзор – это фамилия потомков покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Имя сочетает в себе королевскую фамилию Виндзор и принятую фамилию герцога Эдинбургского.

    «Титулы детей были правом по рождению с тех пор, как их дед стал монархом. Этот вопрос был решен в течение некоторого времени совместно с Букингемским дворцом», – пояснил представитель королевской четы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский принц Гарри высказал желание наладить отношения с членами королевской семьи, несмотря на продолжающиеся разногласия и судебные споры по вопросу охраны.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и усилении оборонных вложений.

    Великобритания увеличит инвестиции в оборону для обеспечения готовности вооруженных сил к ведению боевых действий, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго, подчеркнув, что теперь основной целью британской армии станет переход к постоянной боевой готовности.

    Он отметил, что безопасность страны будет строиться на сотрудничестве с союзниками по НАТО. «Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО», – заявил Стармер. Он добавил, что альянс остается ключевым источником стратегической мощи для Лондона.

    Стармер также подчеркнул, что Британия не собирается воевать в одиночку и намерена внедрять инновации в войска «со скоростью военного времени». По его словам, к 2035 году британские вооруженные силы должны стать «в десять раз более смертоносными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия терпит огромные убытки из-за закупок американских истребителей F-35. В стране признали нехватку пилотов для обслуживания самолетов этого типа. Авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к норвежскому побережью для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

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    1 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В Британии после высадки сотен нелегалов признали потерю контроля над границами

    Джон Хили: Британия потеряла контроль над своими границами

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции», передает телеканал Sky News.

    В субботу французская полиция наблюдала, как люди, включая детей, садились на небольшие лодки на мелководье пляжа в Гравелине, между Кале и Дюнкерком, затем они отплывали в сторону Великобритании, но полиция ничего не предпринимала сообщает Sky News.

    «Правда в том, что Британия потеряла контроль над своими границами за последние пять лет, а последнее правительство в прошлом году оставило систему предоставления убежища в хаосе и рекордный уровень иммиграции», – сказал министр обороны Бжон Хили.

    Он отметил, что это «действительно большой проблемой» в ситуации оказался факт невмешательства французской полиции, которая могла бы перехватить лодки на мелководье.

    По его словам, нелегалы спускались на воду, доплывали до нужного пункта, как на такси, и высаживались. А Франция не делала ничего, хотя впервые за много лет между странами есть необходимый уровень сотрудничества.

    «У нас есть соглашение, что они изменят свой способ работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить их ввести это в действие, чтобы они могли перехватывать нелегалов и останавливать этих людей на воде, а не только на берегу», – добавил Хили.

    Ранее правительство Великобритании сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта. Общее число мигрантов за 2025 год прогнозируется на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 года (10 448), и на 95% выше, чем за аналогичный период 2023 года (7 610).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    4 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

    Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

    «Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

    Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    2 июня 2025, 04:18 • Новости дня
    Глава JPMorgan предупредил о надвигающемся кризисе из-за госдолга США

    Глава JPMorgan Chase предупредил об опасности экономической политики Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.

    «Это серьезное событие. Это настоящая проблема. Рынок облигаций ждет непростое время. Я не знаю, пройдет ли шесть месяцев или шесть лет», – приводит его слова портал Barron's.

    Даймон предупредил, что как только инвесторы осознают последствия роста уровня задолженности, процентные ставки взлетят до небес, а рынки будут сбиты с толку, что является опасным сценарием для крупнейшей экономики мира.

    По его словам, инвесторы «будут обращать внимание на страну, верховенство закона, уровень инфляции, политику центрального банка», а если люди решат, что доллар США не подходит, то финансирование долга США станет еще более дорогостоящим.

    В апреле Даймон предупреждал о «значительной турбулентности», с которой сталкивается американская экономика, указывая на влияние тарифов, торговых войн, инфляции и дефицита бюджета.

    Однако министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье опроверг прогнозы Даймона о кризисе долгового рынка.

    «Я давно знаю Джейми, и за всю свою карьеру он делал подобные прогнозы. К счастью, не все из них сбылись», – сказал Бессент в интервью CBS, отметив,  что обеспокоен уровнем госдолга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.

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    2 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Британия захотела помочь Украине с модернизацией советских вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания собирается содействовать Украине в обслуживании и модернизации советского вооружения, используемого третьими странами, следует из стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

    «Великобритании следует изучить дальнейшие способы поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины и ее безопасности», – приводит ТАСС текст документа.

    В частности, указывается на возможность «увеличения числа совместных предприятий». После завершении конфликта Лондон намерен поддержать выход Украины на новые рынки «для ее оборонной индустрии». «В том числе для обслуживания и модернизации устаревшего советского оборудования, используемого третьими странами», – говорится в документе.

    Обзор был представлен в Палате общин британского парламента. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что кабмин согласен с «рекомендациями», они «будут претворены в жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям и об усилении оборонных вложений. Британия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2034 году. Британия также решила построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS.

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    2 июня 2025, 03:44 • Новости дня
    На грядущем саммите G7 предложили обойтись без итоговой декларации из-за Трампа

    Nikkei: Итоговой декларации на саммите G7 может не быть из-за разногласий с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Составление итоговой декларации на саммите G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, может быть отвергнуто участниками из-за американского лидера Дональда Трампа, с которым у G7 немало разногласий по ряду вопросов, пишет газета Nikkei.

    «Цель состоит в том, чтобы избежать разногласий между президентом США Трампом, который игнорирует ценности, на которые G7 делала акцент, такие как верховенство закона и свободная торговля, и другими членами объединения», – говорится в материале.

    По данным издания, вместо одного итогового документа саммит G7 могут завершить несколькими декларациями по ключевым темам.

    Саммит G7 пройдет в Кананаскисе, в Западной Канаде, с 15 по 17 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    До этого Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    1 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    В Британию за день прибыли рекордные 1,2 тыс. нелегалов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш достиг максимального значения в 2025 году, когда за сутки границу пересекли более тысячи человек.

    Около 1,2 тыс. нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Британию 31 мая, сообщает ТАСС. По данным газеты The Daily Telegraph, для этого контрабандисты людей использовали 18 надувных лодок, каждая из которых была переполнена – на борту находились более 50 человек.

    Издание отмечает, что это самый высокий показатель нелегального пересечения за 2025 год, уступающий только антирекорду 3 сентября 2022 года, когда за один день в Британию прибыли 1305 мигрантов. С начала текущего года в Англию через пролив Ла-Манш нелегально попали более 14,6 тыс. человек.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приток нелегалов вырос на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за увеличения числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и помощь беженцам.

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