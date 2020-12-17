Названа причина тяжелого течения коронавируса

Ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции.

Биологи провели сравнительный генетический анализ штаммов SARS-CoV-2, семи других коронавирусов человека, вызывающих общие простуды, и коронавирусов, которые заражают летучих мышей, свиней, панголинов, хорьков, циветт и кур, передает РИА «Новости».

Исследователи обнаружили уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p. Ученые пришли к выводу, что молекула miR1307 и есть та конкретная генетическая мишень, которая может объяснить различие проявлений коронавируса.

«Мы провели систематический сравнительный анализ генов, исследуя, как и в какой степени последовательность генома SARS-CoV-2 отличается от других хорошо изученных геномов коронавирусов человека и животных. Результаты нашего исследования позволят разработать модели взаимодействия вируса и его хозяев, улучшив понимание механизмов, вызывающих заболевание SARS-CoV-2, и того, как использовать терапевтические мишени для лечения», – заявил руководитель исследования доктор Николас Шорка.

Отмечается, что miR1307 служит переключателем, который включает или выключает различные гены вируса, потенциально делая болезнь более или менее опасной для пациентов. Например, он регулирует скорость репликации вируса.

Ранее исследователи из Йельского университета выяснили, что большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.