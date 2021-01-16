Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР

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16 января, суббота | Последнее обновление — 20:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США
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Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны».
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Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР
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Власти французской Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на острове случая заражения штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР), говорится в сообщении префектуры острова.
Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на Мойотте несколько дней назад, передает ТАСС. «Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января», – подчеркнули в префектуре.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
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Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19
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Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer.
«Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт.
«Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор.
Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер.
На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу.
Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он.
Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа.
«Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик.
«Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России.
«Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт.
«В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии».
Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».
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Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе
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Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС.
В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени».
Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте.
По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь.
Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».
Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса.
Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram.
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«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...», – написала она.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие».
Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.
Меркель назвала самый серьезный вызов за время работы канцлером
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Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии за последние годы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС).
Меркель напомнила, что уже в 14 раз в должности канцлера принимает участие в съезде консерваторов и, «по всей вероятности», в последний. В этой связи она вспомнила о сложностях, с которыми столкнулись ФРГ и ЕС за это время: долговой и экономический кризис в еврозоне, нелегальная миграция, безработица, передает ТАСС.
«В настоящее время мы боремся с – абсолютно точно – самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», – сказала глава правительства ФРГ.
Меркель в своем выступлении сделала акцент на том, как поменялся мир за годы ее работы во главе правительства ФРГ. «Я убеждена, что в ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее», – отметила она. По словам канцлера, Европа должна действовать сообща, чтобы укрепить позиции в условиях перемен.
Ключевое решение съезда будет вынесено в субботу. Делегаты изберут нового председателя. Нынешняя глава – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – свою кандидатуру не выставляла. Открывая съезд, она указала на ошибки, которые не позволили ей повести партию на выборы. Политическую силу она возглавляла с 2018 года.
На роль главы партии есть три претендента: премьер- министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген. Все – представители западногерманских федеральных земель.
Наблюдатели обычно внимательно отслеживают речи авторитетных политиков на партийных съездах, чтобы понять, кого из кандидатов они поддерживают. Меркель в своей речи ни одного намека не сделала. Она лишь выразила надежду, что будет избрана команда, которая способна решать насущные проблемы.
Выборы в Бундестаг, намеченные на 26 сентября, пройдут без участия Меркель, которая неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики.
Напомним, во вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
Комитет ВОЗ выступил против вакцинации от коронавируса при поездках
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.
«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», – цитирует ТАСС рекомендации комитета ВОЗ.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств.
Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии
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Бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, говорится в заявлении фармпроизводителя.
«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС.
«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», – подчеркивается в заявлении.
В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).
Ранее в Бразилии выявили новый, «бразильский» штамм коронавируса, впервые обнаруженный министерством здравоохранения Японии 10 января.
Напомним, 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
ВОЗ допустила возможность введения иммунных паспортов
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано «на данный момент». Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», – приводит слова Райана РИА «Новости».
Директор программы ВОЗ по ЧС подчеркнул, что чрезвычайный комитет на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин. «Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести подтверждение вакцинации для путешествий)», – добавил эксперт.
Ранее в ВОЗ выражали опасения, что использование подобных «паспортов» или сертификатов может создать у их обладателей иллюзию безопасности, они перестанут соблюдать рекомендации общественного здравоохранения, что еще больше увеличит риск распространения заболевания.
Напомним, в апреле 2020 года депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил идею создания иммунного паспорта для туристов.
В России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID
Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем этапе испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», передает ТАСС.
«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов.
Ранее ВОЗ назвала число выявивших «британский» штамм коронавируса стран.
Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии
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Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве.
«Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-службы Минздрава Бразилии ТАСС.
Напомним, 10 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. В связи со сложившейся ситуации с коронавирусом и выявлением нового штамма у приезжего из Бразилии власти Японии запретили въезд гражданам всех стран и регионов мира.
Между тем 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».
В Роспотребнадзоре рассказали о механизме защиты организма от COVID
Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес коронавирус, не говорит об отсутствии у него защиты к COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что «даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают».
Эксперты напомнили, что научные исследования в этой области продолжаются.
Ранее в центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России.
Подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
«Мы подготовили дизайн (общий план и описание методов) исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. А совершенно прогрессивный коллектив Центра им. Гамалеи во главе с Александром Леонидовичем Гинцбургом с нами находится на связи. Буквально вчера мы созванивались с академиком и обсуждали степень нашей готовности. Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать. Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то шесть-семь месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов», – приводит слова гендиректора НМИЦ радиологии ТАСС.
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума отметил, что еще ни в одной стране таких исследований не проводилось, онкологическим пациентам в вакцинации от коронавируса пока отказано. Он также добавил, что в группу добровольцев для участия в исследовании планируется включить около 250 человек.
Накануне стало известно, что клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, основная специализация которой состоит в лечении онкологических заболеваний, в ближайшее время планирует начать прививать пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Предсказано распространение «британского» штамма коронавируса в США
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В марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах, говорится в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Согласно последним оценкам американских специалистов, в 15 штатах США суммарно зафиксировано 88 случаев инфицированных «британским» штаммом коронавируса. Как полагают эксперты ЦКПЗ, есть доказательства того, что указанный штамм распространяется быстрее, чем другие. Использованная ЦКПЗ модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данной разновидностью, будет «стремительно расти в начале 2021 года». В докладе подчеркивается, что «британский» штамм коронавируса «станет преобладающим [в США] в марте». По оценке специалистов, это может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения». Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США, передает ТАСС.
Ранее ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года.
Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря минувшего года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Въезжающих в Британию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию
Для въезжающих в Великобританию с 18 января обязательно соблюдение режима самоизоляции, отменяется правило о транспортных коридорах, освобождавшее от соблюдения десятидневного карантина прибывающих в королевство из определенных стран, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Вчера мы ограничили авиасообщение со странами Южной Америки и Португалией, а чтобы защитить нас от угрозы пока не выявленных штаммов [коронавируса] с 04.00 понедельника (07.00 18 января мск), мы также временно закроем все транспортные коридоры», – приводит слова Джонсона ТАСС. Премьер-министр Великобритании уточнил, что новое правило распространяется на все части Соединенного Королевства.
Он также напомнил, что с 18 января все въезжающие на территорию страны должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия в страну. За отсутствие отрицательного теста нарушителям грозят штрафы в размере до 500 фунтов (50 тыс. рублей по текущему курсу), а за несоблюдение режима самоизоляции – от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (100 тыс. и 1 млн рублей соответственно).
Накануне британское посольство уточнило требования к тесту на COVID для въезда на территорию Соединенного Королевства. С 31 декабря в Британии ужесточили локдаун.
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