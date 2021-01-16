Трамп поручил свести закупки китайских товаров к минимуму

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил федеральному правительству разработать меры с целью свести к минимуму закупки китайских товаров, говорится в письменном заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства [США]», – приводит слова советника Трампа ТАСС.

По версии О'Брайена, «Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради [получения] персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств». «По этой причине США должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности американских интересов. Мы должны скорректировать наши нормы и политику, а также предпринять другие необходимые действия для снижения риска технического и агентурного шпионажа КНР, направленного против федерального правительства», – утверждал О'Брайен.

Накануне стало известно, что администрация действующего президента США Дональда Трампа не планирует больше расширять список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР.

В четверг администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР. После внесения Xiaomi в черный список администрацией США акции китайской компании рухнули.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.