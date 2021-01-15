На Украине возбуждено дело в связи с вывозом подаренной Лаврову иконы

На Украине возбуждено уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел России Сергею Лаврову, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

«На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории – это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении на Украину», – цитирует УНИАН Николенко.

По его словам, Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. В связи с этим по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Напомним, Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была «найдена в Луганске». Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины», при этом не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону. Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола. Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.