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На Украине возбуждено дело в связи с вывозом подаренной Лаврову иконы
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На Украине возбуждено уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел России Сергею Лаврову, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории – это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении на Украину», – цитирует УНИАН Николенко.
По его словам, Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. В связи с этим по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Напомним, Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была «найдена в Луганске». Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины», при этом не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону. Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола. Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.
На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка
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На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.
«С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook.
С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г.
C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке.
Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара).
Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.
«Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь.
По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные.
«У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина.
В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников.
«У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он.
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом
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Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
«По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости».
В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве
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Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.
В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, сообщили в пресс-службе Минюста России.
«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», – указали в Минюсте, передает ТАСС.
Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права, признав наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
«Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права», – говорится в сообщении.
В то же время РИА «Новости» сообщает, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России и продолжит ее рассмотрение.
Как сообщали в пресс-службе ЕСПЧ, жалоба была основана на двух других жалобах, поданных против России в марте 2014 года и августе 2015 года. Оба иска касаются событий в Крыму и Восточной Украине и в 2018 году они были объединены в одну жалобу Украины против России по Крыму.
Сама жалоба касается утверждений украинской стороны о якобы систематических нарушениях российской стороной статей Европейской конвенции по правам человека. Киев в своей жалобе указывает на нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний). Киев также заявил, что Москвой якобы нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола 1 (защита собственности), статья 2 Протокола 1 (право на образование) и статья 2 Протокола 4 (свобода передвижения).
Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева.
Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».
«В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано.
Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор.
Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей
У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год.
Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК.
Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей.
«Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.
В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму
Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами.
«Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.
Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое.
«Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат.
Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий.
Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону».
«Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.
Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».
В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
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Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Ученые исследовали генетические мутации у украинцев
Международная команда ученых провела крупнейшее генетическое исследование жителей Украины и выяснила, что четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.
Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, является частью крупнейшего международного проекта в области геномики «Проект разнообразия генома человека». Задача проекта – нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека, передает РИА «Новости».
«Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине. Мы обнаружили более 13 млн генетических вариантов среди образцов ДНК, почти 500 тыс. из которых ранее не были зарегистрированы», – сказал руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета.
Отмечается, что эти варианты, известные как мутации, – результат эволюционных и демографических факторов, которые на протяжении всей истории формировали генетический состав украинцев.
«По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций – это отражение их уникальной эволюционной истории», – объяснил Олексик.
Исследование обнаружило важные с медицинской точки зрения мутации. По сравнению с другими европейцами, у украинцев, участвовавших в исследовании, гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, однако у них чаще встречается мутация, связанная с аутизмом.
Ранее международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры.
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»
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Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».
Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».
Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.
У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».
Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.
Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».
Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами
С 2011 года ввоз книг из России на Украину упал в 12 раз, за последние четыре года импортерам в Киеве свыше 4 тыс. раз отказали во ввозе книг из России, сообщил украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию.
Госкомитет заявил, что в соответствии с законом 2016 года запрещают «исключительно книги антиукраинского содержания» и книги, которые, по мнению украинских властей, якобы содержат «пропаганду в пользу государства-агрессора», как Киев называет Россию. Госкомитет заверил, что после принятия закона «легальным путем на Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания», передает ТАСС.
С 2017 года на Украину ввезли 31 тыс. наименований книг. В основном речь идет о мировой классике, детской и научно-популярной литературе. Кроме того, ввозят украиноязычные книги украинских издательств, напечатанные в России. Отказ разрешить «ввоз книжной продукции» чаще всего связан с «подачей неполного пакета документов заявителями», в 274 случаях (из 4274) – с «антиукраинским содержанием». Подчеркивается, что «на Украину не дали ввезти почти 1,5 млн экземпляров антиукраинских изданий».
Кроме того, «введены санкции в отношении девяти российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из России.
Госкомитет сообщил, что «общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18104», хотя количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных на Украину книг, так как значительная часть полученных разрешений остается нереализованной. Отмечается, что «полное прекращение или ограничение» на ввоз книги из России на Украину возможно только «путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг».
Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева. Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.
Киев счел переговоры «нормандской четверки» непростыми
Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине были непростыми, но конструктивными, заявил офис украинского президента Владимира Зеленского.
Указывается, что «стороны коснулись всех вопросов повестки дня» – от вопросов «безопасности до гуманитарных». Участники встречи подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня. Сам Киев при этом подчеркнул важность «усиления безопасной составляющей договоренностей». Стороны «обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже». Переговоры, как сообщают в Киеве, продолжатся «в пятницу, 22 января», передает ТАСС.
Напомним, амглавы администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя переговоры, сообщил, что «похвастаться нечем», «найти окончательные решения не удалось». При этом у него «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.
Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов
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Задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
«Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен (до 66,1 млрд гривен)», – приводит слова Медведчука ТАСС.
Парламентарий выразил уверенность, что временные уступки со стороны правительства Украины по вопросу стоимости газа нельзя воспринимать серьезно. «Слуги» (представители правящей партии «Слуга народа») олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», – пояснил Медведчук.
Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины.