Россия обвинила США в создании штаммов возбудителей инфекционных заболеваний в бывших республиках СССР

Москва выступает за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поскольку США в ходе своей биологической деятельности на постсоветском пространстве получает штаммы заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий на территории республик бывшего СССР. Из-за отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО контролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы минобороны США не представляется возможным.

«Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа.

«В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях», – отметила дипломат.

Россия поддерживает возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокирует Вашингтон, и в этой связи призывает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников.

«В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов», – подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД России подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.