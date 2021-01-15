Россия обвинила США в создании штаммов возбудителей инфекционных заболеваний в бывших республиках СССР

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
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Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
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Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Россия обвинила США в создании штаммов возбудителей инфекционных заболеваний в бывших республиках СССР

    15 января 2021, 15:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Москва выступает за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поскольку США в ходе своей биологической деятельности на постсоветском пространстве получает штаммы заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

    По ее словам, под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий на территории республик бывшего СССР. Из-за отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО контролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы минобороны США не представляется возможным.

    «Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа.

    «В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях», – отметила дипломат.

    Россия поддерживает возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокирует Вашингтон, и в этой связи призывает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников.

    «В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов», – подчеркнула Захарова.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.

    Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

    Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД России подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.


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