Эрдоган: Турция не будет спрашивать у США разрешения на покупку С-400

|
15 января, пятница | Последнее обновление — 15:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу
Разделы
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией.
Подробности...
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби.
Подробности...
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым.
Подробности...
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...
Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Эрдоган: Турция не будет спрашивать у США разрешения на покупку С-400
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Анкара не намерена спрашивать у Вашингтона разрешения на новые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии. В конце месяца у нас будут переговоры с Россией, и кроме прочих тем мы обязательно обсудим и его», – заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством. «Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений», – сказал турецкий лидер.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией»
|
|
Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ.
Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости».
«Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin.
«Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT.
«Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow.
«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst.
«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
«Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace.
«А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil.
Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев
Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.
Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году.
Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток».
«Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко.
Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса.
«Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он.
По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей.
«В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко.
В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ.
Российская армия получила партию танков Т-80БВМ
|
|
Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод».
«В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне.
«Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова.
Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники.
Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон»
|
|
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Атомная подлодка спецназначения «Ульяновск» (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», – приводит слова источника ТАСС.
По сведениям источника, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). «АПЛ спецназначения «Ульяновск» заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году. Это младший брат субмарины «Хабаровск» проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от «Хабаровска» тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», – добавил он.
Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор»
|
|
Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости».
«Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», – пишет журналист.
Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист.
В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.
США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай
|
|
Соединенные Штаты усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран.
«Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран», – цитирует заявление министерства труда США РИА «Новости».
Также власти США решили усилить контроль над технологиями, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Соединенные Штаты намерены запретить экспорт всех технологий, попадающих под правила экспортного контроля, а не только тех, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.
«Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников, Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», – отметил министр труда Уилбур Росс.
В число организаций, подпадающих под ограничение, вошли Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
Эксперт объяснил заявления Эрдогана о необходимости принятия Турции в ЕС после Брексита
|
|
«Эрдоган пытается расширить электорат внутри страны и подготовиться к диалогу с Джо Байденом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Евросоюзу принять страну в ЕС после Брексита.
«Главная причина таких заявлений со стороны Эрдогана – сохранение и расширение его электоральной базы в Турции. Дело в том, что действующий президент стремительно теряет популярность. Оппоненты Эрдогана, прежде всего мэр Стамбула Икрем Имамоглу, его обходят», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Эксперт убежден, что «обращение главы Турции к сторонникам интеграции с Европой – правильный шаг, поскольку он своими радикальными словами и действиями о превращении Турции в традиционную с точки зрения исламских ценностей державу отвернул от себя этих людей».
Кроме того, добавил Ткаченко, сейчас лидеры многих стран делают определенные заявления в преддверии смены администрации в США. «Попытки Эрдогана представить Турцию как проевропейскую страну нужны ему для начала диалога с администрацией избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена. С Дональдом Трампом у него явно ничего не получалось», – отметил эксперт.
«При этом Турцию не примут в ЕС по крайней мере в ближайшие два десятка лет, – подчеркнул собеседник. – Поэтому рационального смысла в этом заявлении нет».
Однако, по словам эксперта, «сейчас Турция разрослась своими действиями в Нагорном Карабахе и в регионе Черного моря, пытаясь представить себя как отдельного игрока со своими интересами на этих территориях. Поэтому турецкий лидер вынужден иногда давать сигналы всему миру, где именно расположены интересы его страны. А Европа туркам очень важна».
«Также я не стал бы исключать давление на Турцию со стороны Великобритании. Черноморский вектор ее политики усиливается на наших глазах в течение последнего года. И Турция, безусловно, является ключевым уже даже не потенциальным союзником Британии, а ее реальным партнером», – заключил Ткаченко.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Брексита.
«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», – цитирует РИА «Новости» слова турецкого лидера во время выступления в Анкаре.
Похожее заявление уже было сделано Эрдоганом ранее. В субботу в ходе переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что «ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции», и добавил, что «видит будущее Турции в Европе», передает ТАСС.
Напомним, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, когда реформы Турции принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции. Однако позже политика Турции привела к разногласиям с ЕС и приостановке переговоров о присоединении страны к Евросоюзу.
В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако уже в 2018 году член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан заявлял, что ЕС поступит честно, если прекратит переговоры с Турцией по ее вступлению в союз, а в 2019 году Еврокомиссия отметила, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы. В сообщении подчеркивалось, что «переговоры о присоединении Турции зашли в тупик».
Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.
Эрдоган зарегистрировался в Telegram после отказа от WhatsApp
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.
«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По состоянию на 21.30 мск канал Эрдогана в Telegram набрал более 50 тыс. подписчиков.
Во вторник Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера. В свою очередь антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.
Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.
Эрдоган привился от коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса в городской больнице Анкары.
«Я прошел вакцинацию», – написал Эрдоган в Telegram, добавив к сообщению смайл.
По его словам, в рамках продолжающейся успешной программы вакцинации 254 тыс. медицинских работников получили свои первые дозы вакцины.
«Мне тоже сделали прививку, присоединившись к ним. Надеемся, что мы стремимся вакцинировать всех наших граждан в очень короткие сроки. Удачи», – добавил Эрдоган.
По информации телеканала NTV, накануне вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac в прямом эфире привился глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает РИА «Новости».
В минздраве сообщили, что более 250 тыс. медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации в стране. Турция рассчитывает до конца февраля получить 50 млн доз вакцины китайской компании SinoVac.
В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая план по совместному производству и применению вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится в сообщении Кремля.
В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В свою очередь президент Турции выразил Путину «поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».
Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.
В Анкаре заявили о переговорах с Россией о поставках второго полка С-400
Турция ведет переговоры с Россией о поставках второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала «А хабер».
«Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия с США по этой теме смогут быть решены путем диалога. (…) Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400», – передает слова турецкого министра ТАСС.
Ранее Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Названы сроки окончания модернизации атомной подлодки «Самара»
Ремонт и модернизация атомной подводной лодки (АПЛ) «Самара» проекта 971 (шифр «Щука-Б») Тихоокеанского флота (ТОФ) будут завершены в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что Центр судоремонта «Звездочка» завершит ремонт и модернизацию «Самары» в 2023 году», – сообщил источник ТАСС, отметив, что затем должны начаться испытания обновленной субмарины, которая получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».
По данным другого источника, по состоянию на август 2020 года субмарина проходила первый этап ремонта и модернизации. Работы выполняли специалисты «Звездочки» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пресс-служба «Звездочки» не стала комментировать эту информацию.
«Самара» (АПЛ К-295) заложена 7 ноября 1993 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и спущена на воду 5 августа 1994 года. В 1995 году принята в состав ВМФ под наименованием «Дракон». 30 августа 1999 года лодке присвоено новое наименование «Самара».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган оценил выгоду ЕС от вступления Турции
Вступление Турции в Европейский союз (ЕС) помогло бы ликвидировать пробел, образовавшийся после выхода Великобритании из состава сообщества (Брексита), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Брексита», – сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре перед послами стран ЕС, передает ТАСС.
Кроме того, по словам турецкого президента, «Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния». «Необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе», – подчеркнул он, выразив также надежду, что «зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют новую эру» в отношениях между Анкарой и Афинами.
Ранее Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эрдоган указал на «необходимость обновить Таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве» Турции в ЕС.
Турция, с 1964 года являющаяся ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.
Еврокомиссия заявляла, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы.
Ростех анонсировал начало работ по созданию экипировки «Сотник»
ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») начнет опытно-конструкторские работы по созданию экипировки солдата будущего «Сотник» на замену «Ратнику» в 2021 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Специалисты ЦНИИточмаш приступят к разработке экипировки третьего поколения уже в этом году. Новый комплект призван заменить применяемую в войсках экипировку второго поколения «Ратник», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.
Как отмечают в Ростехе, основным материалом для «Сотника» станет специальное полиэтиленовое волокно, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой стороны, обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Комплект экипировки можно будет подогнать по фигуре военнослужащего, он не будет стеснять движений и позволит солдату нести дополнительный вес.
Композитная броня новой экипировки получит амортизацию, что позволит остановить осколки на скорости до 670 м/с и предотвратить контузии органов и переломы.
Напомним, в июне 2019 года в пресс-службе Ростеха сообщили, что в 2020 году ЦННИТОЧМАШ начнет разработку следующего за «Ратником-3» комплекта экипировки.
|
|