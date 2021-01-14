Чиновница в Югре ввела режим ЧС, чтобы помешать бизнесмену отремонтировать дорогу

Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы предприниматель не смог отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она позже без конкурса перезаключила с другим подрядчиком, сообщает прокуратура Югры.

Нарушения законодательства о защите прав предпринимателей было обнаружено в ходе проверки в администрации поселения. По данным прокуратуры, местные власти заключили с предпринимателем муниципальный контракт на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства более чем на 21 млн рублей, однако как только подрядчик приступил к его исполнению, глава поселка стала чинить ему препятствия, передает РИА «Новости».

«Также (она) приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации без наличия к тому каких-либо предпосылок. В результате неправомерных действий … подрядчик, поставленный в условия выставления новых штрафов, через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении», – говорится в сообщении.

После этого без проведения конкурсных процедур администрация поселения заключила аналогичный муниципальный контракт с другим подрядчиком. Выявив нарушения, прокуратура направила в органы следствия материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновницы, уточнили в ведомстве.

«По результатам их рассмотрения в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 УК Российской Федерации «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб» и части 2 статьи 286 УК Российской Федерации «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления», – пояснили в прокуратуре Югры.

Глава поселка Белый Яр уже находится под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре в региональном следственном управлении СК России сообщили, что она, как предполагается, выделила муниципальные квартиры 17 местным жителям, минуя тех, кто был в очереди на предоставление жилья.

Руководит поселком Белый Яр, согласно информации на сайте местной администрации, Елена Никифорова. Пост главы городского поселения она занимает с сентября 2014 года, в администрации трудится с 2002 года.