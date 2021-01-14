Мосгорсуд в пятый раз не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Московский городской суд снова не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Это была пятая попытка отбора присяжных. Ранее отбор не состоялся из-за подозрения заражения коронавирусной инфекцией у одной из сестер. «Отбор присяжных по делу девушек отложен на 29 января, так как сегодня пришло на заседание для отбора всего 10 человек, а это меньше минимально необходимого количества», – передает ТАСС слова защитника.

Напомним, 31 августа Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.