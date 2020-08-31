Мосгорсуд не смог отобрать присяжных для сестер Хачатурян

Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил адвокат Алексей Липцер.

Отбор должен был проходить в понедельник в закрытом режиме.

«Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд», – передает РИА «Новости» слова Липцера.

Следующую попытку отобрать присяжных суд предпримет 5 октября.

Сообщается также, что родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, советовались с психологами, кого отбирать в присяжные для суда над ними.

«У нас есть позиция, кого бы мы хотели видеть среди присяжных с учетом специфики дела. Позиция согласована с психиатрами, с авторитетными людьми, которые разбираются в теме», – заявила представитель потерпевших Юлия Нитченко.

По ее словам, пол присяжных не важен, адвокаты будут обращать внимание «на другие социальные факторы».

Подробности она пояснять не стала, чтобы ими не смогла воспользоваться сторона защиты.

Напомним, 3 августа стало известно, что дело двух старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, Мосгорсуд рассмотрит с участием коллегии присяжных.