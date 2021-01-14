Ростех получил заем в 2 млрд рублей на выпуск газовых турбин большой мощности

Компания госкорпорации Ростех «ОДК-Сатурн» получила заем от Фонда развития промышленности (ФРП) на 2 млрд рублей для запуска серийного производства отечественных газовых турбин большой мощности ГТД 110-М, сообщила пресс-служба компании.

«Предприятие «ОДК-Сатурн» Ростеха получило заем от ФРП в 2 млрд руб. под 1% годовых на запуск первого в России отечественного серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90-130 МВт в Ярославской области», – говорится в сообщении на сайте Ростеха.

Заем под 1% годовых выдан по программе «Приоритетные проекты» сроком на семь лет. ГТД-110М сейчас является единственной отечественной разработкой мощностью 90-130 МВт, отметили в госкорпорации.

Отмечается, что «ОДК-Сатурн» с 2003 года сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД-110М с 2023 года, а с 2025 года – по четыре.

«Первая очередь реализации проекта предполагает техническое перевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. (…) В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса», – сказано в сообщении.

Потребность российского рынка до 2030 года оценивается в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд рублей.

Ростех в 2019 году анонсировал серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадях «Силовых машин».