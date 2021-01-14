Ростех получил заем в 2 млрд рублей на выпуск газовых турбин большой мощности

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Ростех получил заем в 2 млрд рублей на выпуск газовых турбин большой мощности

    14 января 2021, 12:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Компания госкорпорации Ростех «ОДК-Сатурн» получила заем от Фонда развития промышленности (ФРП) на 2 млрд рублей для запуска серийного производства отечественных газовых турбин большой мощности ГТД 110-М, сообщила пресс-служба компании.

    «Предприятие «ОДК-Сатурн» Ростеха получило заем от ФРП в 2 млрд руб. под 1% годовых на запуск первого в России отечественного серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90-130 МВт в Ярославской области», – говорится в сообщении на сайте Ростеха.

    Заем под 1% годовых выдан по программе «Приоритетные проекты» сроком на семь лет. ГТД-110М сейчас является единственной отечественной разработкой мощностью 90-130 МВт, отметили в госкорпорации.

    Отмечается, что «ОДК-Сатурн» с 2003 года сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД-110М с 2023 года, а с 2025 года – по четыре.

    «Первая очередь реализации проекта предполагает техническое перевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. (…) В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса», – сказано в сообщении.

    Потребность российского рынка до 2030 года оценивается в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд рублей.

    Ростех в 2019 году анонсировал серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадях «Силовых машин».


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