Ростех анонсировал производство газовых турбин на базе «Силовых машин»

Ростех рассчитывает разместить серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадях «Силовых машин», сообщил замглавы корпорации Дмитрий Леликов.

«Мы ждем, что «Силовые машины» также включатся в эту работу после завершения испытаний, когда встанет вопрос серийного производства наших турбин. Мощности «ОДК-Сатурн» позволяют производить всего две турбины такого класса в год. У «Силовых машин» производственные мощности заметно выше», – пояснил Леликов, передает ТАСС.

Он отметил, что испытания ГТД-110М перешли в рабочую фазу. «Мы рассчитываем в этом году получить результат и не намерены останавливаться», – отметил замглавы Ростеха.

Представитель «Силовых машин» пояснил, что компания анализирует возможность размещения на своих площадях ГТД-110М, окончательное решение примут после экспертизы проекта.

«Мы анализируем проект ГТД-110М на предмет возможности серийного производства турбин на производственных мощностях «Силовых машин». Окончательная оценка возможности использования производственных мощностей будет возможна только после проведения технической и технологической экспертизы проекта», – отметил представитель компании.

Отмечается, что «Силовые машины» и «ОДК» работают над этим совместно при содействии Министерства промышленности и торговли.

D России нет производств газовых турбин большой мощности кроме совместного производства Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Такая зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящий в Ростех «Технопромэкспорт» в 2017 году перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens.

Совместное предприятие «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – «Силовым машинам») просило суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ, структура «Ростеха») от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ, также входит в «Ростех»), однако Верховный суд отказал в иске.