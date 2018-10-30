Верховный суд России отказал «дочке» Siemens в пересмотре дела о «крымских турбинах»

Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, отклонивших иск российской «дочки» Siemens, просившей вернуть четыре поставленные для строящихся в Крыму электростанций турбины.

Суд отклонил поступившую в августе кассационную жалобу истца – производителя турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – «Силовым машинам»). В жалобе компания просила передать дело для дальнейшего рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ, структура «Ростеха») от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ, также входит в «Ростех»).

Между тем, в октябре первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму были запущены на полную мощность, в сеть идет выдача 500 МВт.