Научное издание книги «Mein Kampf» решили выпустить в Польше

Научное издание книги Адольфа Гитлера «Mein Kampf» («Моя борьба») издадут в Польше после трех лет подготовки, несмотря на протесты некоторых ученых, сообщает издание Rzeczpospolita.

Первое критическое издание данной книги опубликовали в Германии в 2016 году. Оно подготовлено с согласия немецкого центрального совета евреев Институтом новейшей истории в Мюнхене.

Автор польского перевода книги Гитлера, опубликованной в 1942 году, с критическим введением и сносками – историк и политолог Евгениуш Круль. Он работал над книгой три года, передает РИА «Новости».

«Первоначально планировалось издание при сотрудничестве с Институтом политических исследований Польской академии наук. Однако после протестов некоторых ученых власти института в 2016 году отказались от участия в этом проекте», – сообщает издание.

Представители издательства в свою очередь уверяют, что «Mein Kampf» не будет рекламироваться, а его цена будет «заградительной» для массовой аудитории. Автор книги, говоря о законности публикации, в свою очередь напомнил, что Уголовный кодекс Польши «исключает из уголовной ответственности научную деятельность».

В апреле 2010 года «Mein Kampf» Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.