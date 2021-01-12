Включавшего порно во время поездки с клиенткой таксиста заблокировали

Таксист, перевозивший девушку в аэропорт Пулково, заблокирован после жалоб клиентки на его развратные действия и включение порнографии во время поездки, сообщили в пресс-службе компании «Ситимобил».

Девушка опубликовала в Сети видеозапись, в которой рассказала, что таксист, перевозивший ее в Пулково, смотрел порнографию во время поездки и совершал развратные действия. Пассажирка пожаловалась в сервис, там ей пообещали скидку на три следующих поездки.

«Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление», – рассказали в пресс-службе «Ситимобила» РИА «Новости».

Там добавили, что поведение водителя они считают недопустимым, и извинились перед пассажиркой за ситуацию.

В марте 2020 года сообщалось, что в Москве таксист ограбил пассажирку и выкинул ее из автомобиля после замечания о громкой музыке.