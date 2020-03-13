Московский таксист выкинул из машины пассажирку из-за спора о громкости музыки

В Москве таксист ограбил пассажирку и выкинул ее из автомобиля после замечания о громкой музыке, пишут СМИ.

Инцидент произошел 9 марта, передает РЕН-ТВ.

Женщина вызвала такси через приложение, вскоре к ней приехало такси. В ходе поездки между клиентом и водителем произошел конфликт из-за громкой музыки.

Таксист остановил машину, схватил пассажирку за руку и вытащил ее из автомобиля.

Женщина ударилась об асфальт, а водитель взял ее сумочку и уехал. Пострадавшая сообщила, что в сумке был дорогой смартфон и свыше 10 тыс. рублей.

В начале марта сообщалось, что в Москве водитель такси высадил пассажиров, а затем уехал с их спящим в салоне ребенком.