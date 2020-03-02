Московский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

В Москве водитель такси высадил пассажиров, а затем уехал с их спящим в салоне ребенком.

По данным источника в правоохранительных органах, таксист подвозил пассажиров из центра столицы, сообщает АГН «Москва».

Водитель забрал людей с улицы Ильинка, отвез в Мытищи, высадил их и уехал со спящим ребенком в неизвестном направлении.

В настоящее время полицейские продолжают поиск водителя такси.

Ранее пассажир в Саратове избил таксиста «Яндекс.Такси» , который отказывался вести его ребенка без детского кресла.