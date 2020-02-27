Пассажир в Саратове избил таксиста за отказ везти ребенка без детского автокресла

Пассажир в Саратове избил таксиста «Яндекс.Такси» , который отказывался вести его ребенка без детского кресла.

Таксист, который ведет блог на YouTube, снял на видео нападение, передает 360.

На видеозаписи запечатлено, как в машину к водителю сели трое взрослых и ребенок, при этом во время заказа пассажиры не указали, что им необходимо детское кресло. Водитель предупредил, что откажется от заказа, поскольку за кресло он может получить штраф от ГИБДД, но пассажиры не захотели покинуть авто.

Таксист объяснил, что в приложении есть кнопка «Пожелание», в которой можно указать, что требуется машина с детским креслом.

«Пожелание? Ты на кого работаешь? Ты че, попутал чего-то?» – начал кричать пассажир.

Кричавший мужчина скомандовал остальным покинуть автомобиль, после чего атаковал водителя, начал бить его по лицу, вырвал гарнитуру из уха и сломал очки.

Водитель пояснил, что написал запрос в поддержку «Яндекса», но там не отвечают уже три дня. Он обратился в полицию, где у него попросили номер телефона нападавшего, который может предоставить только «Яндекс».

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, устроившей истерику в такси в Москве. Она кричала на водителя, оскорбляла его и била. После этого девушка попыталась оправдаться, заявив, что водитель ей также якобы хамил и угрожал.