Симоньян пригласила на работу в RT таксиста из видео с буйной пассажиркой

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12 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

Возобновление закупки российской нефти Белоруссией – лишь вопрос времени Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого по трубе топлива. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Зачем Макрон возрождает «Веймарский треугольник»

Макрон решил подготовить новую концепцию единой ЕвропыФото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Выход Британии из состава ЕС создал вакуум, который решил заполнить президент Франции Эммануэль Макрон. Он взялся реанимировать формат «Веймарского треугольника» в составе Парижа, Берлина и Варшавы, которая должна заменить Лондон. Но насколько этот проект жизнеспособен в нынешних реалиях и чем он опасен для России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...

Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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          • Девятикласснику

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          • Не сочувствую никому

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          • Дороже, чем Европе

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          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

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              Симоньян пригласила на работу в RT таксиста из видео с буйной пассажиркой

                 12 февраля 2020, 20:11
              Фото: кадр из видео
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Сети опубликовано видео с женщиной, которая устроила истерику в такси, требуя довезти ее до места и обзывая водителя. Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала запись, в шутку предложив таксисту, выдержавшему «нападение» пассажирки, работу в своем Twitter.

              На видео, опубликованном в Telegram НТВ, женщина кричит на водителя, обзывая его «мразью» и нанося удары. Она требует немедленно отвезти ее на место, предполагает, что таксист «так поступает», потому что она русская, угрожает, что «найдет его».

              Водитель не ответил на удары женщины и не стал отвечать ей грубо, только спрашивая, почему она так себя ведет.

              Видео прокомментировала Симоньян, оценившая стойкость водителя.

              «Уважаемый таксист из этого ролика! Приходите к нам работать! Работа не пыльная - отвечать на комментарии в моем твиттере», – написала она в Telegram.

              СМИ сообщают, что истерику в московском такси устроила фитнес-тренер и «Мисс Томск – 2013» Яна Данькова.


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