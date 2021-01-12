Оперативного дежурного задержали по делу о гибели семьи под лавиной в Норильске

После гибели людей под лавиной в Норильске задержан оперативный дежурный горадминистрации, сообщил Следственный комитет.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления... «халатность, повлекшая смерть двух лиц»... В настоящее время оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Норильска задержан, с его участием проводятся следственные действия», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 30 декабря специалисты ГУ МЧС по региону составили прогноз вероятных ЧС, по которому в горных районах с 31 декабря по 11 января 2021 года в горных районах области сохранится лавинноопасная ситуация. Также был приведен список превентивных мероприятий.

Прогноз также направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска, ее получил оперативный дежурный службы. Однако он не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку. «В результате этого 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, еще один 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами», – отметили в СК.

В понедельник СК сообщал, что следствие по делу о гибели семьи после схода лавины в Норильске оценит действия оперативных служб по мониторингу метеорологических явлений.

Ранее сообщалось, что дом, в котором при сходе лавины в Норильске погибла семья, возвели без соответствующих разрешений и самовольно.

Вечером 8 января снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины. Спасенный подросток, по предварительной информации, является сыном погибшей женщины.

Источник в экстренных службах сообщал, что Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), принявшая сообщение о лавине в Норильске, оповестила МЧС больше, чем через час после происшествия.