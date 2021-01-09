Тела женщины и ребенка обнаружены после схода лавины под Норильском

После сошедшей на горнолыжной базе в Норильске лавины спасатели обнаружили под снегом тела погибшей женщины и полуторагодовалого ребенка, сообщил участвующий в поисковой операции волонтер Максим Инихов.

«Нашли мертвую женщину», – приводит слова волонтера ТАСС.

Через некоторое время спасатели обнаружили под снежной массой на горнолыжной базе в Норильске погибшего ребенка. «Только что было обнаружено еще одно тело – полуторагодовалого ребенка», – сказал Инихов.

Таким образом, в результате схода лавины погибли два человека. Ведутся поиски отца погибшего мальчика и мужа погибшей женщины. Ранее спасатели извлекли из-под лавины старшего сына, с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействовано более 200 человек, включая волонтеров. В ближайшее время к ним присоединится еще одна группа спасателей во главе с начальником ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, в пятницу вечером снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Позже появилась информация, что после схода лавины два человека выбрались из-под снега самостоятельно, еще четверо найдены живыми, однако эти данные не подтвердились.