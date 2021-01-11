Накрытый лавиной дом в Норильске был построен без разрешения

Дом, в котором при сходе лавины в Норильске погибла семья, возвели без соответствующих разрешений и самовольно, сообщили в региональной прокуратуре.

«Дом, в котором погибла семья, был возведен без разрешительной документации <...> Самовольной постройки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В прокуратуре добавили, что земельные участки под строительство других домиков выделили некоммерческой ассоциации любителей горнолыжного спорта «Гора Отдельная».

Вечером 8 января снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины. Спасенный подросток, по предварительной информации, является сыном погибшей женщины.

Источник в экстренных службах сообщал, что Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), принявшая сообщение о лавине в Норильске, оповестила МЧС больше, чем через час после происшествия.