Следствие по делу о лавине в Норильске решило оценить действия оперативных служб

Следствие по делу о гибели семьи после схода лавины в Норильске оценит действия оперативных служб по мониторингу метеорологических явлений, сообщил Следственный комитет.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности Норильска, а также должностных лиц администрации города Норильска, заключивших договор аренды земельных участков с «Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта» в лавиноопасном месте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент следователи провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего территорию в субаренду, в Норильском отделении Ростехнадзора и других организациях. В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия, проводятся необходимые экспертизы.

Следователи уже допросили порядка 30 свидетелей и очевидцев.

Также отмечается, что дом был построен главой семьи, работавшим много лет на горнолыжном комплексе. В октябре 2020 года он заключил договор субаренды горнолыжной базы и готовил склон и канатную дорогу к введению в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что дом, в котором при сходе лавины в Норильске погибла семья, возвели без соответствующих разрешений и самовольно.

Вечером 8 января снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины. Спасенный подросток, по предварительной информации, является сыном погибшей женщины.

Источник в экстренных службах сообщал, что Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), принявшая сообщение о лавине в Норильске, оповестила МЧС больше, чем через час после происшествия.