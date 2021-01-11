Эксперты выявили несоответствие половины продуктов в магазинах Москвы стандартам качества

Взгляд
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...

Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Эксперты выявили несоответствие половины продуктов в магазинах Москвы стандартам качества

    11 января 2021, 14:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Половина исследованных образцов продуктов питания из торговых сетей Москвы не соответствует требованиям качества и безопасности. К таким выводам пришли эксперты Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), подводя итоги проекта «Внимание! Еда!», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов.

    В течение 2020 года в торговых сетях Москвы было закуплено 126 наименований продуктов питания, все они прошли независимую экспертизу на базе аккредитованных лабораторий, в 67 из них были выявлены нарушения, сообщили в ассоциации.

    Среди самых опасных – сальмонеллы в пельменях, листерии в слабосоленой семге, охлажденном фарше и полуфабрикатах для приготовления бургеров. Среди самых часто встречающихся – бактерии группы кишечных палочек, плесень и дрожжи. Кроме того, были выявлены нарушения, вводящие потребителей в заблуждение, например, несоответствие заявленной на упаковке пищевой ценности продукта, а также нарушение требований технических регламентов, ГОСТов и технических условий производства, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    «Результаты проекта подтвердили наши опасения – покупка продуктов питания в торговых сетях Москвы сопряжена с риском 50/50 получить пищевое отравление или приобрести контрафакт. Значит, контролирующим органам, производителям и предприятиям розничной торговли предстоит проделать большую работу, чтобы свести эти риски к минимуму. Что касается нас с вами, потребителей: к сожалению, надежного инструмента самозащиты у нас нет, невооруженным взглядом определить нарушения мы не можем. Остается только внимательно читать этикетки и «голосовать» кошельком, вооружившись данными проектов, осуществляющих общественный контроль потребительского рынка», – подвела итоги исследований директор ОАГБ, глава комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

    Анализ лабораторных исследований показал, что наиболее часто встречаются нарушения по микробиологическим показателям, связанные с соблюдением санитарных норм и правил при производстве и в торговых сетях. Речь идет о патогенных микроорганизмах, таких как сальмонеллы и листерии, кишечная палочка, плесени и дрожжи.

    Все эти «ингредиенты» могут приводить к острым кишечным инфекциям и отравлениям, нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек, накоплению в организме токсичных веществ. Заражение сальмонеллезом или листериозом и вовсе может закончиться летальным исходом, в особой группе риска – дети, беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, предупредили эксперты.

    Особую опасность представляют продукты с коротким сроком годности, которые требуют строгого соблюдения условий хранения в холодильных камерах: главным образом, это охлажденная мясная, рыбная и молочная продукция. За безопасность продуктов питания, реализуемых населению, отвечают как производители, так и логистические компании, осуществляющие доставку, и торговые сети, реализующие их населению, которые должны обеспечить необходимые условия хранения и контроль сроков годности.


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