Лукашенко заявил о готовности Минска провести «лучший ЧМ по хоккею» без Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой.

Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. «Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется – мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден», – сказал Лукашенко, обращаясь к Фазелю.

При этом глава государства отметил, что если Международная федерация хоккея не справится «с давлением отдельных политических кругов отдельных стран – значит, не будет чемпионата мира в Белоруссии». «Все зависит сейчас от вас», – сказал он, передает БелТА.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова. «Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать», – заверил Фазеля глава республики.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в республике нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике ставят в вину стремление защитить страну. «У нас в Белоруссии протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и «капитолии». У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это – главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Белоруссией», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что ему нет необходимости убеждать собеседника, что «в Белоруссии все нормально». «Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали», – сказал Лукашенко.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии.

В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.