Международная федерация хоккея задумалась о переносе ЧМ-2021 из Минска

Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска, утверждает швейцарское издание Watson.

По информации газеты, федерация в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге, также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава, передает РИА «Новости»

Вместе с тем, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя информацию о переносе матчей ЧМ, заявил, что решение пока не принято.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии.

Глава IIHF Рене Фазель 10 декабря выразил надежду, что ситуация вокруг Минска успокоится, и отметил, что стоит задача провести чемпионат в Минске и Риге, как и было задумано.