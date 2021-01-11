В России расширили список госуслуг в электронной форме

Правительство расширит список услуг, которые граждане смогут получить в электронной форме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На едином портале госуслуг и муниципальных услуг будет доступно более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно», – цитирует ТАСС главу кабмина.

В частности, россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить у него подлинность документов через портал госуслуг.

«Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность», – пояснил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым продлить действие льгот на оплату пошлин при получении госуслуг в электронном виде.