Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне пандемии

Военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший советский лидер отметил, что на международной арене сейчас происходят большие изменения, прежде всего это связано с пандемией, но есть и другие причины, передает РИА «Новости».

«Для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15%. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить», – уверен Горбачев.

Он высказал надежду, что в нынешних условиях «государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие». Однако нужны и личные встречи лидеров, добавил экс-президент СССР.

Кроме того, Горбачев рассказал, что из-за пандемии коронавируса ему приходится особенно строго соблюдать карантин и ограничивать встречи, но он продолжает работать, в том числе готовит новую статью. «Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет», – рассказал Горбачев.

Он отметил, что в этих условиях использует самое проверенное средство связи – телефон, в том числе для общения с семьей и близкими. Он уточнил, что находится в постоянном контакте и с сотрудниками основанного им Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). «Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю», – добавил бывший советский лидер.

В декабре в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что его перестали навещать члены семьи. Глава пресс-службы Горбачев-фонда, помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией.