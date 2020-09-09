Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений украинских силовиков Украина запретила въезд иностранцам, следующим через страну транзитом 9 сентября 2020, 20:07 Текст: Ксения Панькова

Кабинет министров Украины запретил иностранным гражданам, следующим транзитом, въезд на территорию страны, передает пресс-служба МВД. «Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом», – сообщила пресс-служба в Facebook, передает РИА «Новости». Россельхознадзор с 4 сентября временно запретит транзит через территорию России сельскохозяйственных животных, птиц и животноводческой продукции с Украины.

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