Эр-Рияд выступил за восстановление Палестины в границах 1967 года

Саудовская Аравия выступает за восстановление Палестины в рамках границ до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин Фархан Аль Сауд.

По словам министра, Эр-Рияд поддерживает все усилия, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего решения по ближневосточной проблеме, передает RT со ссылкой на Arab News.

Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путем «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путем легитимизации этой оккупации».

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины.